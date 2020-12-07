Hürriyet yazdı sorun çözüldü! Cezayirlilerin borcu ödendi

Koronavirüsten dolayı mart ayında yurtdışı uçuşları durdurulmuş, İstanbul’da mahsur kalan turist, öğrenci ve çalışanlardan oluşan 855 Cezayir vatandaşı ülkelerine dönemeyince Cezayir’in Türkiye Büyükelçiliği’nin araya girmesiyse İstanbul’da otellere yerleştirilmişti. 37 gün otellerde konaklayan Cezayir vatandaşları için 3 milyon 114 bin liralık bir fatura ortaya çıkmıştı. Alacaklarından 2 milyon 64 bin lirayı temin edemeyen otel sahipleri ise Cezayir’in Türkiye Büyükelçiliği’ne dava açmıştı. Hürriyet’in gündeme taşıdığı bu olaydan sonra elçilik yetkilileri ile otel sahipleri bir araya gelerek ödeme konusunda anlaşma yaptı, otel sahiplerine ödeme yapıldı.









‘PARAMIZI ALDIK, MUTLUYUZ’



Paraları ödendiği için mutlu olduklarını söyleyen otel sahiplerinden Mehmet Saman, “Haber yayınlandıktan sonra elçilik yetkilileri bizimle iletişime geçerek ödeme için biraz zaman istedi. Daha sonra bizi ziyaret ederek pandemi döneminde Cezayirli vatandaşları otellerimizde ağırladığımız için teşekkür ettiler. Daha sonra ödeme yapıldı. Paramızı aldığımız için mutluyuz. Ödeme yapıldığı için Cezayir’in Türkiye Büyükelçiliği’ne teşekkür ediyoruz” dedi.