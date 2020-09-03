Son dakika haberi: Bostancı'daki dehşette yeni gelişme... Hürriyet yazdı, polis yakaladı!

İstanbul’da Nagehan Bıyıklı (22), 29 Ağustos’ta 03.00 sıralarında Bostancı’da İETT otobüs durağında taksi beklerken, durakta bekleyen iki erkekten biri, hem sözlü hem de fiziksel tacizde bulundu. Taksi durağa geldiği sırada şüpheliler Bıyıklı’ya tekme tokat saldırdı. Aldığı darbelerin etkisiyle bayılan Bıyıklı ambulansta gözünü açtı. Burnu kırılmıştı, dudağı patlamıştı, kafasında şişlikler oluşmuş ve kan kusuyordu. Taburcu olunca Bıyıklı, kendisine saldıran 2 kişiden şikâyetçi oldu. Bıyıklı, “Bana bunu yapan caniler yakalansın. Lütfen onları yakalayın. Korkudan evime bile gidemiyorum” dedi.

7 SUÇTAN KAYDI VAR

Yapılan başvurunun ardından polis ekipleri harekete geçti. Bıyıklı’nın verdiği eşkal bilgileri ve bölgedeki kamera görüntülerinden yola çıkan ekipler, Tarık Öztürk ve Ramazan Söylemez’i gözaltına aldı. Farklı suçlardan 7 kaydı çıkan Tarık Öztürk, Emniyet’teki sorgusunda, “Durağa geldiğimde ‘Telefonumu şarj edebileceğim bir yer var mı’ diye sordu. Ben de yakında işyerimiz olduğunu orada yapabileceğini, birlikte giderek yardımcı olabileceğimi söyledim. İşyerine gelmek istemedi bu sırada aramızda tartışma başladı. Tartışma sırasında bana küfür etti. Ben de çok öfkelendim ve vurdum. Alkollüydü” dedi.



‘PARASINI ALMADIK’

Olayın diğer şüphelisi Söylemez’in Bıyıklı’yı darp etmediğini öne sürerek, “Ben kavgayı gördüm ve ayırmaya çalıştım, ben kendisini vurmadım” dediği iddia edildi. Öztürk ve Söylemez’in Bıyıklı’nın olay sırasında düşürdüğünü söylediği para, kolye ve yüzükten bilgileri olmadığını, kendilerinin bir şey almadığını söyledikleri belirtildi.

Bıyıklı saldırgan Tarık Öztürk’ü fotoğraf üzerinden teşhis etti. Bıyıklı, saldırganların yakalanmasından dolayı, sosyal medya hesabından polise ve kendisine destek verenlere teşekkür paylaşımında bulundu.