Hürriyet yazdı o tesis kapatıldı

MARMARA Denizi Eylem Planı kapsamında denizde, kıyılarda ve tesislerde yürütülen denetim çalışmalarının devam ettiğini belirten bakanlık yetkilileri, Hürriyet’e tesisin çevre yatırımlarında, emisyon salınımında, atık su ölçüm cihazlarında bazı eksikler tespit edildiğini söylediler. Atık sularının bir bölümünün mobil laboratuvarlarında analiz edilirken, bir bölümünün merkez referans laboratuvara götürülmesi gerektiğini anlatan yetkililer, “İki mobil laboratuvarımız tüm Marmara havzasında numune almaya devam ettiği için BAGFAŞ’tan alınan numunenin merkeze dönüldüğünde referans laboratuvarda analizi tamamlanacak” dediler.

NE ZAMAN AÇILACAK?

Yetkililer, “Biz son denetimde gördüğümüz eksiklikler nedeniyle tesisin faaliyetlerinin durdurulmasına karar verdik. Ne zaman yatırımlarını tamamlayıp, il müdürlüğümüze başvururlarsa biz de yeniden denetim yapacağız. Eksiklikleri yerine getirip getirmediğine bakıp, uygun bulursak yeniden çalışmalarına izin vereceğiz” dediler. “Firmanın, Marmara’ya fosfor içerikli atıklarını salması nedeniyle mi faaliyeti durduruldu” sorumuza ise yetkililer, “Çevresel yatırımlarını tamamlamadığı için durduruldu. Referans laboratuvarın analiz sonuçları çıktığında, kirlilik tespit edilirse, bir öncekinin iki katı oranında yani 193 bin lira ceza kesilecektir” yanıtını verdiler.

FOSFOR DURURSA SALYA DURUR

Hürriyet’in sorularını yanıtlayan uzmanlar ise ODTÜ ve TÜBİTAK’ın son 4 yıl analizlerinde Marmara denizindeki kirliliğe ilişkin kritik ölçümler yapıldığını, bunların sonucuna ilişkin raporlarda BAGFAŞ’ın bulunduğu bölgedeki fosfor kirliliğine dikkat çekildiğini anımsattılar. Uzmanlar, şöyle dedi:

“Marmara’da fosforu önleyin, salyayı durdurursunuz. BAGFAŞ’ın faaliyetinin durdurulması çok doğru bir karar. Firma isterse iki ya da üç ayda fosforu arıtarak yatırımı yapar. Bu çok basit bir yatırım. Dünyanın her yerinde uygulanabilen sistemler var. Marmara’da çözüm, evsel ve sanayi atık sularıyla verilen fosfor kirliliğinin durdurulmasıdır. BAGFAŞ gibi tüm kirleticilere ilişkin acil kararlar alınmalıdır.”

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