Hürriyet yazdı 3 bin yıllık kaya mezar aslına döndü... Bakanlıktan jet müdahale

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Türkiye’nin ikinci Kapadokya’sı Afyonkarahisar Frigya bölgesindeki 3 bin yıllık tescilli kaya mezar, kaçak uygulamalarla kafe-restoranda dönüştürüldü. Ayazini Köyü içerisinde Taş Bahçe ismiyle faaliyet gösteren işletmenin sahipleri, koruma altındaki kaya odalarının içini halı ve sedirlerle döşedi, duvarlara çivilerle süs eşyaları taktı, odaların içine kabloyla elektrik çekti. Kış aylarında ise şeffaf kapılarla kapatılan tarihi nitelikli mezar odaları, baca sistemi kurulup kömür ve odun sobasıyla ısıtıldı. Hatta yapının hemen önüne salıncak bile kurdular. Koruma Bölge Kurulu’ndan tamamen izinsiz biçimde yapılan uygulamalar işletmenin sosyal medya hesaplarından, “Taş odaların ihtişamı” notuyla görüntü ve fotoğraf olarak paylaşıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Afyonkarahisar Valiliği ise konuyla ilgili inceleme başlattı.

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KAYA ODALAR BOŞALTILDI

UNESCO Dünya Kültürel Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Afyonkarahisar Frigya bölgesindeki 3 bin yıllık tescilli kaya mezardaki kaçak uygulamaların tamamı Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın müdahalesi ile kaldırıldı. Müdahale sonunda koruma altındaki kaya odalarının içindeki halı ve sedirler taşındı, odaların içindeki elektrik kabloları söküldü. Hürriyet’in haberinin ardından yapılan müdahalenin sonunda, koruma altındaki kaya mezar asıl haline dönmüş oldu.

Hürriyet’e konuşan işletme sahibi Halil Çakmak, “Aslında bu alanlarla ilgili kullanım başvurusu yapmıştık. Ama sonuç daha gelmemişti. Kötü niyetli değiliz. Bölgenin kalkınması için bir şeyler yapmaya çalıştık. Ecrimisil ödemesi de yapmıştık ancak bu ödeme o bölgeyi kapsamıyormuş. Zaten kamu kurumları buraya kadar geldi tüm kaya odaları boşaltıp fotoğrafladı. Biz kaya mezar dışında işletmemizin faaliyetlerini sürdüreceğiz” dedi.