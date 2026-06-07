Hürriyet Türkiye’nin ilk Hücresel Tedaviler Üretim Merkezi’nde… ‘Umut merkezi’ ilk hastasını bekliyor

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KANSER tedavisinde yeni bir dönem başlatacak olan Türkiye’nin ilk CAR-T ve Hücresel Tedaviler Üretim Merkezi’nde ruhsat süreci tamamlandı, gözler şimdi ilk hastaya çevrildi. CAR-T tedavisi almak isteyen Türk hastalar bugüne kadar çoğunlukla İsrail, Almanya, İngiltere ve ABD’deki merkezlere yönlendiriliyordu. Tedavi için hastadan alınan hücreler yurtdışındaki laboratuvarlarda işleniyor, ardından yeniden Türkiye’ye getiriliyordu. Uzmanlara göre bu süreç hem yüz binlerce Euro’yu bulan maliyetler oluşturuyor hem de zaman kaybına neden oluyordu. Akdeniz Üniversitesi’nde kurulan merkezle birlikte bu işlemlerin ilk kez Türkiye’de yapılması hedefleniyor.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, merkezin üretim alanlarını ve tedavinin uygulanacağı bölümleri Hürriyet ekibine gezdirdi.

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Prof. Dr. Özlenen Özkan, merkezde yapılacak ilk uygulamanın sadece Akdeniz Üniversitesi için değil, Türkiye’de hücresel tedavilerin geleceği açısından da kritik önemde olduğunu söyledi. Prof. Dr. Özkan, “Bu bir ilaç değil, hastanın kendi hücrelerinden üretilen çok özel bir tedavi. Hastadan alınan hücreleri işleyip tekrar aynı hastaya veriyoruz. Bu nedenle dünyanın kabul ettiği tüm standartları eksiksiz yerine getirmek zorundayız. Buraya gelene kadar her aşamayı planladık, denetledik ve kontrol ettik. Şimdi en büyük temennimiz ilk hastamızın yüzünün gülmesi” dedi.

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Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, merkezi Hürriyet ekibine gezdirdi.

‘YÜZDE 95’E VARAN BAŞARI ORANI’

CAR-T tedavisinin Türkiye’de büyük ilgi uyandırdığını belirten Özkan, “Türkiye’de bu alanda ilkiz. Bizden sonra hem kamu hem özel sektör bu alana yatırım yapmak isteyecek. O nedenle ilk hastadaki başarımız sadece bizim için değil, bizden sonra gelecek merkezler için de çok önemli. Burada ortaya çıkacak başarı hikâyesi binlerce hasta için umut olacak” diye konuştu.





CAR-T tedavisinin özellikle bazı dirençli kan kanserlerinde dünya genelinde yüzde 95’e ulaşan başarı oranlarına sahip olduğunu belirten Prof. Dr. Özkan, yöntemin deneysel bir uygulama olmadığını vurgulayarak, “Bu tedavi FDA onaylı, Avrupa’da kullanılan ve bazı hasta gruplarında standart tedavi seçenekleri arasına girmiş bir yöntem. Bazı hastalarda zaman kaybetmeden uygulanması öneriliyor” dedi.

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Bugüne kadar birçok hastanın tedavi için yurtdışına yöneldiğini anlatan Prof. Dr. Özkan, özellikle hücrelerin uzak ülkelere gönderilmesinin ciddi riskler taşıdığına dikkat çekti. Özkan, şöyle devam etti: “Bu tedaviler için ailelerin milyon Euro’yu bulan maliyetlerle karşı karşıya kaldığını biliyoruz. Üstelik hücreler uzak mesafelere taşındıkça başarı şansı düşüyor. Artık hastalarımız kendi ülkelerinde, kendi hekimleriyle bu tedaviye ulaşabilecek.”

‘MALİYETLİ BİR TEDAVİ SGK İLE MASADAYIZ’

Dünyada maliyeti 1 milyon Euro’ya kadar ulaşabilen tedavi için SGK ile görüşmeler yürüttüklerini açıklayan Prof. Dr. Özkan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Elbette biz bu tedaviyi bütün hastalarımıza ulaştırmak isteriz ancak bunun sürdürülebilir olması gerekiyor. Dünyada son derece maliyetli bir tedavi. Şu anda SGK ile görüşmelerimiz sürüyor. İlk sonuçları görmek istiyoruz. Başarılı olduğumuz takdirde devletimizin de bu sürece destek vereceğine inanıyorum.

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Rahim naklinde, yüz naklinde ve diğer ileri tedavilerde de önce uygulamalar yapıldı, sonuçlar ortaya çıktı. Daha sonra SGK ile oturulup maliyetler, hasta sayıları ve geri ödeme kriterleri belirlendi. Burada da aynı yolu izleyeceğiz. Bu tedavi her yerde uygulanabilecek bir tedavi değil. Çok ciddi altyapı, eğitim ve deneyim gerektiriyor. Eğer geri ödeme sistemi oluşturulacaksa bunun belirli kriterlere bağlı olması gerekir. Aksi halde sadece ticari kaygılarla hareket eden yapılar ortaya çıkabilir. Biz önce tecrübenin oluşmasını, standartların yerleşmesini istiyoruz.”

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DÜNYA BU TEDAVİYİ NASIL UYGULUYOR

CAR-T tedavisi bugün ABD, Almanya, İngiltere ve Çin başta olmak üzere dünyanın önde gelen kanser merkezlerinde uygulanıyor. Süreç, hastadan özel yöntemlerle T hücrelerinin toplanmasıyla başlıyor. Daha sonra bu hücreler laboratuvar ortamında genetik olarak yeniden programlanıyor ve kanser hücrelerini tanıyıp yok edecek şekilde güçlendiriliyor. Milyonlarca sayıya ulaştırılan hücreler sıkı kalite kontrol testlerinden geçirildikten sonra yeniden hastaya veriliyor. Akdeniz Üniversitesi’nde kurulan merkez de aynı uluslararası standartlarla çalışacak.

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İLK HASTALAR ÇOK ÖNEMLİ

Uzmanlar, ilk hastalarda elde edilecek sonuçların merkezin geleceği açısından belirleyici olacağını ifade ediyor. Başarılı sonuçların ardından uygulama alanının yalnızca lösemi ve lenfoma ile sınırlı kalmayacağı belirtiliyor. Beyin tümörleri, pankreas kanseri ve akciğer kanseri gibi tedavisi zor hastalıklarda da hücresel tedavi çalışmalarının başlaması hedefleniyor. Merkezde ayrıca bağışıklık sisteminin kendi dokularına saldırdığı otoimmün hastalıklar için de yeni projeler hazırlanıyor.