Hürriyet Tel Rıfat’ta... Sekiz yıl sonra ‘yuva’ya dönüş: Duyduk ki evimiz kurtuldu koşa koşa geldik

Güncelleme Tarihi:
Suriye Milli Ordusu (SMO), terör örgütü PKK/YPG’den temizlediği Tel Rıfat’ta kontrolü tamamen sağladı. SMO güçleri, ilçenin giriş çıkışlarında kontrol noktaları oluştururken, ilçe merkezinde de çok sayıda yerel polis ve asker görevlendirdi. Tel Rıfat’a giriş çıkış yapan tüm araçlar ve kişiler tek tek kontrol ediliyor.
KONTROL NOKTALARINDA ÇOK SIKI GÜVENLİK
PKK/YPG’lilerin sivillerin arasına karışarak kaçma ihtimallerine karşın da kontrol noktalarında üst düzey güvenlik oluşturuldu.
Kentteki terör örgütü flamaları ile Rusya rejimi amblemleri tamamen indirilirken, karargâh olarak kullanılan bazı binalardaki terörist başlarının fotoğrafları ile Beşar Esad posterleri yırtılarak ateşe verildi.
Tel Rıfat’a çıkan tüm yollarda, sokak ve caddelerde terör örgütü tarafından tuzaklanmış el yapımı patlayıcı ve mayın temizliğine başlandı. Yol boyunca birçok noktada belirlenen mayın ve patlayıcılar, kontrollü şekilde imha edildi.
EŞYALARINI TOPLAYIP YOLA KOYULDULAR
Terör örgütünden 8 yıl sonra kurtarılan Tel Rıfat’a dönüş de başladı. Yüzlerce kişi evlerine dönmek için harekete geçti. İlçeye çıkan tüm yollarda yoğunluk yaşanıyor.
Eşyalarını, ailelerini, hayvanlarını buldukları araçlara koyan Tel Rıfat’lılar evlerine dönmenin heyecanını yaşıyor. İyda Sido, “8 yıl önce ailemle evimizi bırakıp gitmek zorunda kaldık. Terör örgütünden kaçtık. Şimdi Tel Rıfat kurtarıldı, şükürler olsun evimize dönüyoruz, çok mutluyuz” dedi.
İbrahim Habi ise “Tel Rıfat kurtarılınca koşa koşa geldik. Azez’de çadırda yaşıyorduk, şimdi evimize döndük. Evimizin büyük bir bölümü yıkılmış, ancak yine de yuvamıza kavuştuğumuz için çok mutluyuz” ifadelerini kullandı. Halkın dönmesiyle Tel Rıfat’ta da yavaş yavaş yaşam başladı. Günde 5-6 saat elektrik verilen ilçede bazı işyerlerinin de hizmet vermeye başladığı görüldü.
O TÜNELLERE GİRDİK YERALTINDA İKİNCİ BİR TEL RIFAT VAR
Terör örgütü PKK/YPG, Tel Rıfat’ın altında da adeta ikinci bir şehir kurmuş. Yaklaşık 40 kilometrekarelik bölgede, tünellerle birbirlerine bağlanan yaşam alanları oluşturulmuş. Karargâh olarak kullanılan binalar, hastaneler, örgütün yönetim kadrosunun kaldığı yerlerin altında başlayan tüneller, kilometrelerce uzuyor.
Elektrik hattının çekildiği, su kuyularının açıldığı tüneller içerisinde odalar, mutfak, erzak depoları ve yaşam alanları bulunuyor. Suriye Milli Ordusu (SMO) Tel Rıfat askeri sorumlularından Yusuf Abul, “Terör örgütü yer altında ikinci bir şehir inşa etmiş. Şu ana kadar 40 kilometrelik alanda tüneller belirlendik. Patlayıcı veya mayın olma ihtimaline karşın henüz hepsine giremedik. Tünellerin ucu nerede başlıyor, nerede bitiyor tahmin çok zor. Terör örgütü üyelerinin bu tünellerden kaçtığını düşünüyoruz” dedi.
MİNAG HAVA ÜSSÜ’NDE DEVRİYE
SMO güçleri tarafından Tel Rıfat’a yönelik operasyonda ilk alınan Minag askeri havaalanının etrafında büyük önlemler var. SMO’ya bağlı silahlı güçler, tüm havaalanının çevresinde devriye gezmeye başladı.
PKK’NIN TUZAKLADIĞI MAYINLAR TEMİZLENİYOR
Teröristler kaçarken şehri adeta mayın tarlasına çevirdi.
SMO güçleri caddeler, sokaklara ve hatta evlere tuzaklanan mayın ve patlayıcıları temizlemek için yoğun mesai harcıyor.
PKK SİLAHLARINI BIRAKIP KAÇTI
Suriye rejimi ile PKK/YPG’li teröristler Tel Rıfat’tan çekilirken arkalarında çok sayıda mühimmat, ağır silahlar ve tanklar da bıraktı. SMO güçleri, bu silahlara el koydu.