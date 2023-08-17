Hürriyet Suşa’da... Tarihi kent sivillere açılıyor

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Ermenistan’ın 8 Mayıs 1992’de işgal ettiği Şuşa, Azerbaycan tarafından 8 Kasım 2020’de işgalden kurtarıldı. Kentte altyapı ve yol çalışmaları devam ederken bir yandan da 30 yıl önce Ermenistan zulmünden kaçan ve göç etmek zorunda kalan Azerbaycanlı ailelerin dönüşü için çalışmalar yürütülüyor. Ailelerin dönüşü için şu ana kadar yapımına başlanan 450 dairelik 23 bina 2 ay içerisinde tamamlanacak. Ayrıca 238 dairelik 17 binanın da temelleri atıldı. Evlerinin bitmesinin ardından bu yılın sonuna kadar 30 yıl önce Şuşa’dan göç eden 500 Azerbaycanlı ailenin, Şuşa’ya geri dönüşü sağlanacak.

TARİHİ YAPILAR RESTORE EDİLİYOR

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Bölgeye hâkim coğrafi konumu nedeniyle Dağlık Karabağ’ın “gözü” olarak nitelendirilen, tarih ve kültür kenti Şuşa’da savaşın izleri de siliniyor. Çok sayıda tarihi anıta sahip, seçkin bilim ve kültür insanlarının doğduğu Şuşa’da harabeye dönen, yıkılan tarihi eser ve yapıların restore edilmesi çalışmaları devam ediyor.

Tespit edilen 190 tarihi varlık aslına uygun olarak yapılıyor. Ermenistan’ın işgal döneminde Şuşa’daki tüm tarihi yapıları tahrip ettiğini, çürümeye terk ettiğini kayededen Şuşa sorumlusu Semaye Memedov, “Yıkılan, harabeye dönen Şuşa’daki tarihi eserlerin kayıtlarını çıkarttık. Eserlerin orijinaline uygun yeniden yapımına başladık. Tarihi camiler, anıtlar, konaklar, bilim ve sanat için kullanılan yapıları restore ederek tekrardan Şuşa’ya kazandırıyoruz. Şuşa yakın zamanda yine kültür ve sanat kenti olacak. Çok sayıda tarihi anıta sahip, seçkin bilim ve kültür insanlarının doğduğu bir kent. Karabağ Hanı Penahali tarafından 1752’de kurulmuş, çok eski tarihi olan bir kent. Azerbaycan’ın nazar boncuğu” dedi.

Semaye Memedov

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KOMİSYON KATLİAMLARI ARAŞTIRIYOR

-Ermenistan’ın 1992 yılında Karabağ’ı işgal ederken işlediği toplu katliamları araştırması için savcılardan oluşturulan komisyon ise çalışmalarını devam ediyor. Komisyonun başında bulunan Azerbaycan Askeri Savcısı Emin Tagiyev, Hürriyet’e şu bilgileri verdi:

Azerbaycan Askeri Savcısı Emin Tagiyev, Fevzi KIZILKOYUN ŞUŞA (Azerbaycan)

“1. Karabağ Savaşı sırasında 3 bin 890 Azerbaycanlı kayboldu. Son Karabağ zaferinin ardından işgalden kurtardığımız kentlerde bu kayıplarımızın izini sürüyoruz. Başta Şuşa ve Fuzuli’de olmak üzere yaptığımız aramalarda, toplu mezarlarda 480 kişinin kemiklerine ulaştık. Kayıp kişilerin ailelerinden aldığımız DNA örnekleriyle bulduğumuz kişilerin DNA’larını karşılaştırarak kimliklerini belirliyoruz. Çok sayıda toplu mezara ulaşmamız, Ermenistan’ın o dönem toplu katliam yaptığını gösteriyor. Ermenistan o dönem insanlık suçu işlemiş. Uluslararası savaş suçu işlemiş. İnsanlarımızı toplu katletmiş. Ermenistan’ın yaptığı soykırım ve katliamlarıyla ilgili dosyalar hazırlıyoruz. Bunu uluslararası savaş mahkemelerine de taşıyacağız.”