Hürriyet Suriye’de... Şam’da hayat normale döndü: Sokaklar canlandı geceler renklendi

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Suriye’de rejimin devrilmesinin ardından toparlanma sürecine giren Şam’da eğlence mekânlarını, sokakları gezdik. Esnafla konuştuk, Merkez Bankası’na girdik...

Yılbaşı ve Noel hazırlıkları başladı.

DİLLERDE ÖZGÜRLÜK ŞARKILARI

HTŞ ve muhalif grupların ilk gelişiyle tedirginlik ve korku yaşayan Şamlılar şimdi gülmeye, eğlenmeye başladı.

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Okullar eğitime yeniden başladı. Öğretmenlerin yüzde 20’sinin göreve dönmediği öğrenildi. Bazılarının ülkeyi terk ettiği, kiminin de korkudan gelmediği tahmin ediliyor.

Sokaklar, meydanlar yeni Suriye bayraklarıyla süslenirken, araçlarda özgürlük şarkıları çalınıyor. Merkezi ve tarihi yerler, meydanlar, çarşı-pazarlar günün her saatinde dolu.

KAFELER, RESTORANLAR DOLU

Lokantalar, kafeler, nargile mekânları, Şam’ın meşhur tatlıcıları geç saatlere kadar açık. Kızlı erkekli arkadaş grupları kafelerde takılıyor. Başı açık, başı kapalı, kız kıza veya kızlı erkekli grupların ilk tercih ettikleri yerler ise nargile kafeler...

‘TÜM ŞEHİR NEFES ALDI’

Bir mekânda kahve içen Zeynep Faki, “İlk başta biraz tedirgindim ama artık kendimi rahat ve özgür hissediyorum. Şu ana kadar bize karışan eden olmadı.

Kafeler açıldı, esnaf işbaşı yaptı.

Tam tersine tüm şehir rahatladı, nefes aldı. İnsanlar daha mutlu ve umutlu” dedi. Yanındaki arkadaşı Sevşan Canah ise “Artık kendimizi daha özgür hissediyoruz, inşallah daha güzel olur” ifadelerini kullandı. İç savaş nedeniyle ekonomisi âdeta çöken Suriye’nin başkenti Şam’da hayat pahalılığı ise dikkat çekiyor. Özellikle konaklama, yeme içme, temel ihtiyaç malzemeleri son derece pahalı...

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Gözden Kaçmasın Caninin ailesi aynı soyadını taşımak istemedi Haberi görüntüle

ŞAM-HALEP YOLCUSU KALMASIN

Başta Halep, Humus ve Lazkiye olmak üzere HTŞ ve muhaliflerin kontrolündeki kentlere şehirlerarası otobüs seferleri de başladı. En yoğun yolculuk ise Şam-Halep arasında. Türkiye sınırına yakın olan İdlib, Afrin, Azez gibi bölgelere de seferler yapılıyor. Şehiriçi ulaşımda ise en çok dolmuşlar tercih ediliyor.

Haber : Fevzi KIZILKOYUN- Fotoğraflar: Mert Gökhan KOÇ

Yüzlerce dolmuşun beklediği ilk durakta, çay ocakları, seyyar tezgâhlar, tatlıcılar ve yolculara seslenen çığırtkanlar renkli görüntüler oluşturuyor. Belediye otobüsleri de hizmete başladı. Boyaları dökülmüş, çok eski model otobüslerin bazılarının arıza yaparak yolda kalmaları dikkat çekiyor. Çoğunda taksimetrelerin çalışmadığı taksilerde ise pazarlıkla yolculuk yapılabiliyor.

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TRAFİK TAM BİR KAOS

Başkentte trafik hareketliliği sabah 07.00’de başlıyor. Kentte öğleye doğru resmen bir kaos yaşanıyor. Çoğu yerde trafik ışıkları yok. Olan yerlerde ise kimse uymuyor. Trafik polisleri olmasına rağmen, kuralsızlığın devam ettiği bir akış var. Lokantaların, mekânların olduğu cadde ve sokaklarda gecenin geç saatine kadar trafik yoğunluğu devam ediyor. Rastgele aracını bırakıp gidenler, ters yönde girenler, her yerden çıkan motosikletlerle Şam’da trafik tam bir curcuna. Sürücülerin eli kornodan hiç gitmiyor.

GECE HAYATI HIZLI BAŞLADI

Şam’da hayat akşamları da devam ediyor. HTŞ ve muhaliflerin kontrolü sağlamasından sonra bir süre kapalı kalan kentteki birçok bar, eğlence ve içkili mekânlar tekrar açıldı. Bab Tuma, Şam’ın en hareketli bölgesi. Burada gecenin geç saatlerine kadar hareketlilik devam ediyor. Tarihi evler, hediyelik eşya satan dükkânların bulunduğu dar sokaklarda aileleriyle, kız arkadaşlarıyla, sevgilileriyle gezenleri, mekânlara giren veya çıkanları görmek mümkün.

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MERKEZ BANKASI’NA GİRDİK

Şam’da hem özel hem kamu bankaları hizmete başladı. HTŞ iletişim ofisinden aldığımız özel izinle gittiğimiz Merkez Bankası’nın hemen girişinde el arabasıyla balya balya Suriye Lirası taşınıyordu. İçeride ise bizi rejim döneminde de çalışan banka yetkilisi karşıladı. Fotoğraf çekmemize izin verildi.

Merkez Bankası’nda memurlar yeniden görevinin başında...

ESADSIZ PARA BASILACAK

Aldığımız bilgilere göre ise HTŞ, sadece bankanın dış güvenliğini sağlıyor. İçeride HTŞ’li veya silahlı gruplardan kimse yok. Bankada çalışanların hepsi rejim dönemindeki personel. Buradan aldığımız bir başka bilgi ise Merkez Bankası’nın yeni Suriye Lirası basımı için hazırlık yaptığı. Yeni parayla hem Beşar Esad hem de babası Hafız Esad’ın fotoğraflarının bulunduğu Suriye Lirası tarihe karışacak.

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Seyyar döviz büroları, piyasadaki kuru da belirliyor.

SEYYAR DÖVİZ BÜROLARI

Bankaların bulunduğu bölgede ise ayaklı borsa piyasası kurulmuş. Yol kenarına attıkları taburelerde oturan satıcılar, deste deste Suriye Lirası ile döviz bozuyor. Merkez Bankası’nın değil buranın kuru piyasada geçerli. Birçok kez Türkiye’ye gidip gelen Mahar Cüneyt, “Eskiden sadece dolar alıyorduk, ancak şimdi her yerde Türk Lirası geçince onu da almaya başladık. Esad döneminde dövizle alışveriş yasaktı. Suriye Lirası’na çevirmek zorundaydınız” diyor.

BİR TL KAÇ SURİYE LİRASI

Suriye Merkez Bankası, ortalama 1 TL’yi 430 Suriye Lirası olarak belirlerken, esnaf ise kendi piyasasını oluşturarak 300 liradan hesaplıyor.