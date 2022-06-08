Hürriyet sıcak bölgede... Hedef 2 terör yuvası

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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye Milli Ordusu (SMO) güçleriyle, Türkiye sınırına 18 kilometre uzaklıkta bulunan Tel Rıfat ve 30 kilometre uzaklıktaki Menbic’i terör örgütü YPG/PKK’dan temizlemeye hazırlanıyor. Harekât için geri sayım yapılırken, Hürriyet, Tel Rıfat sınırının sıfır noktasında gelişmeleri takip ediyor.



Terör örgütü YPG/PKK, 2016 yılında Arap nüfusunun yoğun yaşadığı Tel Rıfat ve Menbic’te kontrolü sağladı. Her iki bölgeden yaklaşık 500 bin kişi, evlerini terk ederek Türkiye’nin terörden temizlediği güvenli bölgeler ile Türkiye’ye göç etti. YPG/PKK, Tel Rıfat ve Menbic’i, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtları ile teröristlerden temizlenen Afrin, Mare, El Bab, Cerablus gibi güvenli bölgelere yönelik saldırılarında üs olarak kullanıyor. Bu ilçelerden yaptığı sızma girişimleri ve roket saldırılarıyla, ülkenin kuzeyinde Türkiye’nin gerçekleştirdiği operasyonlarla oluşturulan güvenli bölgeleri tehdit ediyor. Türkiye, her iki ilçeyi teröristlerden temizlemeyi hedefliyor.

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TSK VE SMO KONUŞLANDI

Harekâtın bu hafta içinde başlaması beklenirken, bölgedeki hareketlilik arttı. TSK birlikleri ve SMO güçleri, Tel Rıfat ve Menbic kırsalındaki cephe hatlarında konuşlanıyor. Harekât için de Türkiye’den gelecek haber bekleniyor. TSK, YPG/PKK’nın artan taciz saldırılarına karşın Tel Rıfat ve Menbic’teki terör hedeflerini bombalamaya başladı. Kırsal alandaki birçok hedef vuruldu. Türkiye, kısa sürede her iki bölgeyi teröristlerden temizleyerek hem güvenli bölgeyi genişletmek, hem de her iki ilçeden göç eden yaklaşık 500 bin Suriyeli’nin dönüş yapmasını hedefliyor.





Türk askerleri ve Suriye Milli Ordusu güçleri, Tel Rıfat ve Menbic kırsalındaki cephe hatlarında yerlerini aldı.

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Tel Rıfat, 2016 yılında YPG/PKK’nın eline geçtiğinde kamyonların kasasında taşınan cesetlerle hafızalara kazınmıştı. Bu nedenle Tel Rıfat’ın alınması TSK ile hareket eden SMO güçleri için büyük önem taşıyor.

YPG/PKK SİVİLLERİ BIRAKMIYOR

YPG/PKK’nın işgal ettiği Tel Rıfat ve Menbic’te şehir savaşına hazırlandığı belirtiliyor. Canlı kalkan olarak kullanacağı sivillerin bölgeyi terk etmesine izin vermeyen teröristler, şehir içinde hendekler kazarken, cephe hatlarına, yol güzergâhlarına ve stratejik öneme sahip binalara mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) döşüyor. Teröristlerin şehirlerin giriş ve çıkışlarına anti-tank ve anti-personel mayınlar döşediği de belirlendi.

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YPG/PKK’nın, aileleri tehdit ederek küçük yaştaki çocuklarını zorla silah altına aldığı kaydedildi.

AYN İSA’YA RUSYA FRENİ

Suriye’nin kuzeydoğusundaki Rakka kırsalında yer alan Ayn İsa’ya yönelik bir harekâtın ise Rusya ile yapılan görüşmelerde durdurulduğu öğrenildi. Rusya’nın, doğudaki Haseke, Rakka ve Deyrizor, kuzeyde ise Halep şehrini birbirine bağlayan uluslararası karayolunun (M4) geçtiği Ayn İsa bölgesine yönelik operasyona sıcak bakmadığı, bu bölgeye yeni takviye askerler gönderdiği öğrenildi.