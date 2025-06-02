Hürriyet Seyahat Yaz’da bütün yollar güneşe ve denize çıkıyor

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“Bayramla başlayan yaz tatili hiç bitmesin” diyenlere Hürriyet Seyahat Yaz’ın onlarca önerisi var: İstanbul’un adalarından Antalya’nın antik limanlarına kulaç atılacak en güzel sahiller; bu yolların üzerindeki en davetkâr köyler; mavinin bin bir tonuna açılan yıldızlı ve butik oteller, en lezzetli yemekler, yükseklerinde serin molalar verilecek yaylalar...

Ayrıca yazarlarımız Saffet Emre Tonguç’un kaleminden Karadağ notları; Ebru Erke’den gastronomik bir devrimin öncüsü olan Kopenhag’da leziz duraklar… Gülay Barbaros Altan’ın rüya destinasyon Japonya izlenimleri ve Bahar Gündoğdu’nun macera dolu Madagaskar turu da okurken bir belgesel izler gibi hayaller kurduracak.

Kapı vizesiyle Yunan adalarında tatil planı yapanlara 1 haftada 4 adayı doya doya gezmenizi sağlayacak rehber… Türkiye’nin bu dünyadan değilmiş gibi hissettiren, fantastik manzaraları… Plajı en güzel resort oteller ve okuya okuya gezmeyi sevenlere kitaplı tavsiyeler de Hürriyet Seyahat’in yaz sayısında.

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Ayrıca 27 yıldır yürüyerek dünyayı gezip İstanbul’a varınca konuştuğumuz Karl Bushby’nin hayret verici anıları ve gezip gördüklerini sosyal medyada paylaşmadan duramayanlara binlerce takipçili seyahat influencer’larından ipuçları da sayfalarımızda.

1 Haziran’da çıkan ve üç ay boyunca elinizden düşmeyecek gezi rehberiniz, Hürriyet Seyahat Yaz, 90 lira.