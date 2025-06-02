×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Hürriyet Seyahat Yaz’da bütün yollar güneşe ve denize çıkıyor

Güncelleme Tarihi:

#Hürriyet Seyahat#Yaz Tatili#Seyahat Rehberi
Hürriyet Seyahat Yaz’da bütün yollar güneşe ve denize çıkıyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 02, 2025 13:48

Hürriyet Seyahat Yaz 88 sayfalık pırıl pırıl dergi, üç ay boyunca yanınızda.

Haberin Devamı

“Bayramla başlayan yaz tatili hiç bitmesin” diyenlere Hürriyet Seyahat Yaz’ın onlarca önerisi var: İstanbul’un adalarından Antalya’nın antik limanlarına kulaç atılacak en güzel sahiller; bu yolların üzerindeki en davetkâr köyler; mavinin bin bir tonuna açılan yıldızlı ve butik oteller, en lezzetli yemekler, yükseklerinde serin molalar verilecek yaylalar...

Ayrıca yazarlarımız Saffet Emre Tonguç’un kaleminden Karadağ notları; Ebru Erke’den gastronomik bir devrimin öncüsü olan Kopenhag’da leziz duraklar… Gülay Barbaros Altan’ın rüya destinasyon Japonya izlenimleri ve Bahar Gündoğdu’nun macera dolu Madagaskar turu da okurken bir belgesel izler gibi hayaller kurduracak.

Kapı vizesiyle Yunan adalarında tatil planı yapanlara 1 haftada 4 adayı doya doya gezmenizi sağlayacak rehber… Türkiye’nin bu dünyadan değilmiş gibi hissettiren, fantastik manzaraları… Plajı en güzel resort oteller ve okuya okuya gezmeyi sevenlere kitaplı tavsiyeler de Hürriyet Seyahat’in yaz sayısında.

Haberin Devamı

Ayrıca 27 yıldır yürüyerek dünyayı gezip İstanbul’a varınca konuştuğumuz Karl Bushby’nin hayret verici anıları ve gezip gördüklerini sosyal medyada paylaşmadan duramayanlara binlerce takipçili seyahat influencer’larından ipuçları da sayfalarımızda.

1 Haziran’da çıkan ve üç ay boyunca elinizden düşmeyecek gezi rehberiniz, Hürriyet Seyahat Yaz, 90 lira.

Hürriyet Seyahat Yaz’da bütün yollar güneşe ve denize çıkıyor

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hürriyet Seyahat#Yaz Tatili#Seyahat Rehberi

BAKMADAN GEÇME!