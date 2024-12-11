Hürriyet Şam’da: Şam’da hayat yeniden başladı... ‘Esad gitti korku bitti’

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Muhaliflerin kontrolü ele almasının ve Esad’ın kaçmasının üçüncü gününde Şam normale dönmeye başladı. Dün gezdiğimiz sokaklarda hayat vardı. İşyerleri, çarşılar, pazarlar, fırınlar, kafeler açıldı. Belediye, taksi, dolmuşlar hizmete başlarken, insanlar sokakları doldurdu. Emevi ve Merce meydanları başta olmak üzere Şam’daki önemli alanlar, çarşılar, aileleriyle, çocuklarıyla gezen insanların akınına uğradı. Emevi Camisi bitişiğindeki Şam’ın tarihi yerlerinden biri olan Hamidiye Kapalı Çarşısı’nda esnaf 3 gün sonra işyerlerini açtı. Alışveriş yapmak isteyenlerle dolan çarşıdaki tarihi Bakdash dondurmacısının önünde uzun kuyruklar oluştu. Dondurmacı Yasir Afagani mutluydu: “Esad bize çok zülüm etti. Çok baskı yaptı. Her gün korku içinde yaşıyorduk, sorgusuz şekilde insanları alıp cezaevlerine atıyorlar, öldürüyorlardı. Şimdi nefes almaya başladık, kendimizi ilk kez özgür hissediyoruz. Bugün dükkânımı açtım, herkes geliyor. Artık korku yok, güzel şeyler var.”

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KAPALI ÇARŞIDA TÜRK LİRASI

Esad döneminde Suriye Lirası dışında hiçbir paranın geçmediği kapalı çarşıda artık hem dolar hem de Türk Lirası kullanılıyor. Esnaf Türk Lirası’nı kabul ederken, parayı tanımamaları ilginç diyalogların yaşanmasına neden oluyor. Türkiye’ye sınır illerden gelenlerle muhalif grupların neredeyse hepsi Türk Lirası’yla alışveriş yapıyor. Çarşıda esnaflık yapan Hasan Hasbullah Abu Abdu, “Rejimin baskısından kurtulduk, rahat nefes almaya başladık, mutlu uyuyoruz. 3 gün sonra işyerimi açtım. Türk Lirası da almaya başladık. Eskiden dolar aldığımızda Esad rejimi tutukluyordu. Şimdi hem dolar hem de Türk Lirası’nı alıyoruz” dedi.

GÜNLER SONRA ALIŞVERİŞ KEYFİ

Aileler, gençler, başı açık, başı kapalı her kesimden Şamlı, alışverişe çıktı. Kapalı çarşıdaki kadın iç giyim mağazalarının da açılması dikkat çekti.

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YILBAŞI HAZIRLIKLARI

Şam’daki bazı otellerde yılbaşı hazırlıkları ve Noel ağacı süslemeleri yapılıyor.

İLETİŞİM HENÜZ AKSAK

Hayatın normale dönmeye başladığı Şam’da internet ve iletişim altyapısı ise henüz oluşturulamadı. Yağma, hırsızlık, olası saldırı ve şehirde saklandıkları değerlendirilen Suriye rejim askerlerinin kaçmamaları için ise muhalif gruplara bağlı silahlı güçler, kent giriş-çıkışlarında, kritik noktalarda görev alıyor.

SEDNAYA CEZAEVİ’NE GİRDİK: BİR KATİLİN İŞKENCE VE ÖLÜM HÜCRELERİ

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Baba ve oğul Esad’ın hüküm sürdüğü yıllar boyunca binlerce kişinin infaz edilerek yakıldığı, işkence yapıldığı, tecavüze uğradığı dünyanın en kirli siciline sahip cezaevlerinden Sednaya’ya girdik. ‘İşkence üssü’ndeki daracık ve leş kokan hücreleri tüylerimiz diken diken dolaştık.

Esad döneminde özellikle siyasi mahkûmların konulduğu ve infazlar, işkenceler, tecavüzlerle anılan Sednaya Cezaevi’ne, rejimin çökmesinin ardından yüz binlerce Suriyeli akın etti. Tek amaçları vardı, yakınlarından ölü ya da diri bir haber alabilmek. Zira baba Esad zamanından bile mahkûmların olduğu cezaevinde kalanlarla yıllar boyunca hiç iletişim kurulamıyordu.

TÜYLER ÜRPERTİCİ, DEHŞET VERİCİ...

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Arama kurtarma ekipleri de cezaevinde dedektör köpeklerle arama yaptı. Yeraltında hücrelerin olup olmadığını araştırdı. Cezaevinde işkence odaları, ceset presleme makineleri, kanlı urganlar, işkence aletleri, infaz odası ve infaz edilen mahkumların cesetlerinin yakıldığının iddia edildiği yerler olduğu gibi duruyordu. Tek kişilik hücreler ise tüyler ürpertiyordu. Yer altında bulunan, insanın ayağa bile kalkamayacağı yaklaşık 1 metrelik hücreler şok ediciydi. Lağım çukurlarının bulunduğu bazı hücreler koyu bir karanlık içindeydi....

BABAMI BİR GECE ALIP GÖTÜRDÜLER

Suriye rejiminin kendilerine zülüm yaptığını söyleyen Muhammed Süleybi, “Suçu günahı olmayan babamı bir gece alıp götürdüler. Uzun süre kendisinden haber alamadık, sonra öldü dediler. Cenazesini bile vermediler” dedi. Fediye Şubra da Sednaya Cezaevi’ne konulan ve bir daha haber alınamayan 3 kardeşinin izini sürmek için gelmişti: “Kardeşlerim sorgusuz sualsiz alınıp bu cezaevine atıldı. 10 yıldır hiç haber alamadık. Belki yaşıyorlar diye geldik. Şu ana kadar hiçbir haber alamadık.”

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PRES MAKİNESİ KAN DONDURDU

Cezaevinde gördüğümüz infaz edilenlerin cesetlerinin ezildiği pres makinesi, kan dondurucuydu.