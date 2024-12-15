Hürriyet Şam'da... ‘Esadsız Şam’da hayat böyle akıyor

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Suriye’de rejimin devrilmesinden sonra yönetimi ele alan Heyet Tahrir Şam (HTŞ) öncülüğündeki muhalifler, Esad’ın kaçışıyla sevinç yaşayan halkta bir yandan da tedirginliğe yol açmıştı. Nasıl bir tavırla karşılaşacaklarını bilemeyen bazı kesimler, yine bir baskı rejimine geçmekten korkuyordu.

GÜVERCİN ADIMLARLA...

Ancak özellikle başkent Şam’da güvercin adımlarıyla başlayan kutlamalar, zamanla yerini büyük bir coşkuya bıraktı. İlk günlerde biraz seyrek de olsa şehrin en önemli meydanı olan Emevi Meydanı’nda toplanan kalabalık gün geçtikçe büyüdü. Suriye’nin hemen her yerinden gelenler meydana akmaya başladı. Artık sloganlar atarak, özgürlük marşları söyleyerek zaferi kutluyorlar. Gençlerin çoğunlukta olduğu kalabalıklarda, başı açık-kapalı genç kızlar ve kadınların da sayısı her geçen gün artıyor. Araçlarıyla konvoy oluşturarak şehir turu atanlar arasında çok sayıda kadın sürücü de var.

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‘ARTIK NEFES ALIYORUZ’

Konuştuğumuz Şamlılar, özellikle de kadınlar “Esad’ın baskıcı rejiminde nefes alamıyorduk. Tedirginliğimiz olsa da kendimizi daha özgür hissediyoruz, nefes almaya başladık. Bizim sevincimiz HTŞ’nin gelişinden çok rejimden kurtulmuş olmaktan kaynaklanıyor” diyor.

KAFELER, LOKANTALAR DOLMAYA BAŞLADI

Şam’da günlük hayat da akışına girmeye başladı. Halk yeni döneme alışmış görünüyor. Sokaklar hareketlenirken mağazalar, alışveriş yerleri, lokantalar, kafeler açıldı. Gençlerin takıldığı mekânlar da dolmaya başladı. Kızlı-erkekli, başı açık, başı kapalı gençlerin uğrak yerlerinin başında ise nargile mekânları ve kafeler geliyor. Gündüz çarşı-pazarda alışveriş yoğunluğunun yaşandığı Şam’da, akşamları da hareketlilik devam ediyor. Gece saatlerine kadar açık olan lokantalarda Suriyeliler aileleriyle, arkadaşlarıyla yemek yiyor. Şam’da meşhur olan tatlıcılar da gece yarısına kadar hizmet veriyor.

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OKULLAR BUGÜN AÇILIYOR

İlk günlerde kapalı olan kentteki lüks mağazalar ve lüks mekânlar da yeniden açıldı. Gün içerisinde ve akşam geç saatlere kadar Şam merkezde araç trafik yoğunluğu devam ediyor. Şam’ın her yerinde, araçlarda, işyerlerinde yeni Suriye bayrakları asılı. Cuma ve cumartesi günlerinin tatil olduğu Suriye’de bugün okulların tekrar eğitime başlayacağı öğrenildi. Ayrıca Şam’daki bankalar da bugün yeniden hizmet vermeye başlayacak.

TEDİRGİNLİĞİN KAYNAĞI BU SORU: SURİYE AFGANİSTAN OLUR MU

Muhaliflerin, Şam’da nasıl bir yönetim sergileyecekleri merak konusu. Suriye rejimiyle özdeşleşen simgeleri ortadan kaldıran ve Esad ailesine ait heykelleri yıkan HTŞ, ülkedeki diğer semboller, farklı din ve mezheplere ait yerlere ise dokunmadı. Şu ana kadar kapsayıcı ve bütünleştirici dil geliştiren HTŞ ile muhalif gruplar, “Suriye halkı” ve “Özgür Suriye” söylemlerini öne çıkarıyor. İdlib’teki radikal yönetimin aksine Şam’da daha kapsayıcı ve özgürlükçü bir profil çizen HTŞ’nin üst düzey yöneticileri, başta Hıristiyan, Alevi ve Şii olmak üzere farklı din, mezhep gruplarının yaşadıkları bölgelere giderek buradaki halka güvence verdi. Afganistan’a da gittim İdlib’i de gördüm. Şu ana kadar tanık olduğum gelişmelere göre bence Şam ve Halep, ne Kabil olur ne de İdlib...

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RADİKAL GRUPLAR

Fakat gelecekte ne olacağını şimdiden tam anlamıyla kestirmek pek mümkün değil. Zira HTŞ, birçok muhalif örgütün bileşiminden oluşuyor. Ahrar’uş Şam, El Kaide, El Nusra ve DEAŞ’tan ayrılanları da bünyesinde bulunduran HTŞ’nin içindeki radikal grupların tavrının ne olacağı meçhul. Son süreçte Beşar Esad’ı devirmek için Türkiye’nin desteklediği Suriye Milli Ordusu (SMO) ve ABD destekli Suriye Özgür Ordusu da (SÖO) HTŞ ile birlikte hareket etti. Suriye’nin yeni yönetiminde SMO ve SÖO’nun ne kadar etkin olacağı, HTŞ’nin iktidarı paylaşıp paylaşmayacağı da belirsizliğini koruyor.