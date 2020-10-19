Hürriyet önerdi İBB kayıtsız kalmadı! Dikey bahçe yerine sarmaşık

İstanbul’da 10 yıldır emisyon ve gürültü bariyeri oluşturması için karayollarının kenarlarına yapılan dikey bahçelerin 11 bin metrekaresi ‘Ekolojik yararı kısıtlı ve ekonomik yükü ağır olduğu’ gerekçesiyle söküldü. Konuyla ilgili çok ciddi tartışmalar çıkınca Hürriyet, şehircilik uzmanları ve mimarların görüşüne başvurdu. Mimar Hakan Kıran, dikey bahçe ve konuşan duvarlara alternatif olarak, toprak olan bölümlerin, 12 değişik renge bürünüp bir renk seremonisi oluşturan azgın sarmaşık türleriyle kaplanmasını önermişti. İBB, bu görüşe kayıtsız kalmadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Prof. Dr. Yasin Çağatay Seçkin, bahçe duvarların bazılarını sanatçılara açacaklarını, ancak üçüncü bir alternatifi de devreye sokacaklarını belirtip şunları söyledi: “Yeşil alanlarımız içinde yer alanlar, ekonomik olma durumlarına göre değerlendirilip, bakımları sürdürülecek. Söküm sıralaması, materyallerin korozyona uğrayıp, ihtiyacı karşılayamayacak halde olanlar ve tehlike arz edenler ilk sırada olmak üzere, ekolojik olarak sürdürülemeyen tüm duvarlar kaldırılacak. Yerlerine dikey bahçe uygulamaları yapılmayıp, sarmaşık ve benzeri tırmanıcı türlerle kök toprak alana sahip duvarlarda yeşil duvar oluşturma çabalarımız devam edecek. Yeşil çözümlerimizin teknik gereksinimlerle çeliştiği noktalarda ise, görsel açıdan iyileştirmek istediğimiz yüzeyleri sanata ve sanatçıya açmanın kıymetli bir yaklaşım olduğunu düşünüyoruz.”

BİTKİLER DİKEYDEN YATAYA GEÇTİ

İstanbul’da 2019 yılında toplam 44 bin 282 metrekare olan dikey bahçe büyüklüğü, 2020 yılında 33 bin 277 metrekareye düşürüldü.

Kadir Topbaş döneminde hayata geçirilen dikey bahçelerin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetimi tarafından yerini grafiti desenli ‘Konuşan Duvarlar Projesi’ne bırakması, sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasında yer aldı.

İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Yasin Çağatay Seçkin’in Hürriyet’e verdiği bilgiye göre dikey bahçe uygulamalarının ekolojik ve teknik açıdan sorunlu olanlarının hepsi belirli bir program içerisinde kaldırılacağını aktardı.

11 BİN METREKARE SÖKÜLDÜ

İstanbul'da dikey bahçelerin 11 bin metrekaresi ‘Ekolojik yararı kısıtlı ve ekonomik yükü ağır olduğu’ gerekçesiyle söküldü. 8 bin 347 metrekare bitki, 2 bin 688 metrekare yapısal (kompozit, demir, ahşap vb.) sökülmüş oldu. Avrupa Yakası’nda söküm yapılan duvarlardan çıkan malzemeler Edirnekapı, Kumburgaz ve Atatürk Olimpiyat Stadyumu şantiyesinde depolanıyor. Bunların bir kısmı saksılanıp bakıma alındı, bir kısmı ise kullanımda olan dikey bahçelerin tamiratları için kullanıldı. Anadolu Yakasında söküm yapılanlar Küçükyalı, Beykoz ve Kartal bölge şefliklerinde depolanıyor. Bitkilerin bir kısmı da, Küçük Çamlıca Korusu, Cevizli Kavşağı, Göztepe Kavşağı, Fındıklı Yolu ve Tatlı Su Parkı’na dikildi.

GÜVENLİK TEHDİDİ

Bakım maliyetlerinin en yüksek olduğu alanlardan biri de Altunizade – 15 Temmuz Köprüsü arasındaki dikey duvarlardı. Her gün binlerce aracın geçtiği güzergahtaki 826 metrekarelik toplam alanda, 673 metrekare saksılı alan vardı. Duvar bahçeler, can ve mal güvenliği riski gerekçesiyle kaldırıldı. Duvara asılı toplam 12 bin 700 saksı, paslanıp çürüyen demir, projedeki alandan kaldırılıp uzaklaştırıldı. Altunizade’den, dış hava şartları ve sulamanın etkisiyle korozyona uğrayan 1.2 ton demir hurdaya çıktı. Beton duvar üzerine montajı yapılan ve üzerine saksılar yerleştirilen demir aksamlar, hurda olarak Kartal Hurdalık Tepesi’ne gönderildi.”