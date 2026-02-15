Hürriyet olay yerinde… Trafik kavgasında öldürülen Tellioğlu araya girdiği için can vermiş

Haberin Devamı

HÜRRİYET bir kişinin can verdiği, katil zanlısının ise darp edilerek hastanelik olduğu olayın yaşandığı İstanbul Beşiktaş’a gitti, kavganın izini sürdü. Görgü tanıkları ve tarafların yakınlarından aldığımız bilgilere göre olay şöyle gelişti: Müteahhit Erdoğan Şengönül, 13 Şubat sabahı Beşiktaş Dikilitaş’ta bulunan yıllardır alışveriş yaptığı kasaptan et almak için cipiyle sokağa geldi. Alışveriş yaptıktan sonra aracına giden Şengönül, park halindeki motosikletten dolayı yoldan geçemedi. Buna tepki gösterince, motokurye ile arasında sözlü tartışma çıktı.

‘KÜFÜR ETME’ DEDİ VE...

O esnada yoldan geçen Ferşat Tellioğlu olaya müdahale etti ve Şengönül’e küfür etmemesini söyledi. Yaşanan tartışma üzerine Ferşat Tellioğlu’nun otomobile yaklaşmasıyla Şengönül bir el ateş etti. Tellioğlu yaralandığını fark etmedi ve tekrar otomobile yaklaştığı esnada katil zanlısı yine ateş etti. 2’nci kurşun yarasıyla beraber Tellioğlu yere düştü. Onun vurulduğunu gören yakınları Şengönül’ü arabadan çıkardı ve darp etti. Olay yerine sevk edilen acil servis ekipleri, 2 kişiyi hastaneye kaldırdı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Ferşat Tellioğlu kurtarılamadı, Erdoğan Şengönül ise tedavisinin ardından önceki gün gözaltına alındı. Şengönül dün çıkarıldığı mahkemede ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.

Haberin Devamı

SİLAH İZMİRLİ BİR DOKTORUN

İhbar üzerine olay yerinde yapılan incelemede 2 boş kovan bulundu. Yapılan araştırmada ise olay yerindeki silahın İzmir’de ikamet eden doktor Cüneyt T.’ye ait olduğu, silahın bulundurma ruhsatının olduğu belirlendi. Olayın ardından konuşan Ferşat Tellioğlu’nun ağabeyi Sultan Tellioğlu, “Motokurye ile otomobildeki kişi arasında tartışma çıkıyor. Motosikletten dolayı otomobil geçemediği için tartışıyorlar. Ağabeyim otomobildeki kişiyi uyarıyor, kavga çıkıyor. Abim otomobile yaklaşınca ateş ediyor. İlk kurşunu yediği zaman fark etmiyor. Tekrar yaklaşınca bir daha ateş ediyor içerideki. İkinci kurşun gelince yere düşüyor. Otomobildeki kişi 2 dakika beklese böyle bir olay yaşanmayacak. Olaydan sonra çevredekiler, adamın elindeki silahı almak için hareket ediyor. Silahı polise teslim ediyor” dedi.

Evli ve 2 çocuk babası Ferşat Tellioğlu, dün Ataşehir Mehmet Uslu Camisi’nde cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Ameliyatlarım ve sağlık çalışanlarımız Haberi görüntüle

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayın ardından Erdoğan Şengönül’ü kullandığı aracın içinden çıkararak darp ettiği belirlenen A.B. (28), V.A. (32), C.A. (39) ve H.A (62) gözaltına alınmıştı. Emniyette sorgusu tamamlanarak adliyeye sevk edilen A.B., V.A. ve C.A. tutuklandı. H.A. ise yurtdışına çıkış yasağı ve karakola imza şeklinde adli kontrolle serbest bırakıldı. Şengönül ile tutuklu sayısı 4 oldu.