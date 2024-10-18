Hürriyet öğretmenin ateş açtığı okulda... Silahını kurusıkı zannettik

Haberin Devamı

İSTANBUL’un Etiler semtindeki Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde, iddiaya göre, psikolojik sorunları olan bilişim teknolojileri öğretmeni Serdar Alagöz ile okul müdürü ve yönetimi arasında bazı anlaşmazlıklar bulunuyordu. Okul yönetimi ve okul müdürü tarafından baskı gördüğünü öne sürerek önceki gün öğle saatlerinde ruhsatsız tabancası ile okula gelip müdürü arayan bilişim teknolojileri öğretmeni Serdar Alagöz, müdürü bulamayınca silahını koridorda rasgele ateşledi. Saldırıdan önce teneffüsün bitip öğrencilerin sınıflara girmiş olması olası bir faciayı önlerken, koridorda müdür yardımcısı ve bir öğretmene doğrulttuğu silahı tutukluk yaptı. Bunun üzerine bahçeye çıkan ve doldur boşalt yaparken güvenlik kulübesine ateş eden Alagöz, kendisini kovalayan kantin görevlileri tarafından yakalandı. Serdar Alagöz okula gelen emniyet görevlilerine teslim edildi.

Haberin Devamı

‘ÜSTÜNE ÇULLANDIK’

Hürriyet olayın gerçekleştiği Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne gitti. Saldırıya uğrayan kadın müdür yardımcısı ve saldırganı etkisiz hale getiren okulun kantin görevlileri ile konuştu. Serdar Alagöz’ün okulun içinde ve dışında birkaç el ateş ettiğini belirten kantin görevlisi, yaşananları şöyle anlattı: “Sesi duyduk, dışarı çıktık. Okul kapısından çıkmak üzereyken silahı bize doğrultup ‘Gelmeyin’ diyerek küfürler etti. Dışarı çıkıp güvenlik kulübesine gitti. Yanımdaki ağabeyime ‘Yere yatıralım bunu’ dedim, bahçede kovalayıp yere düşürdük. Silahını kurusıkı sanıp üstüne çullandık, silah gerçek çıktı. Üzerinden çıkanlara çok şaşırdık. Tamamen çıldırmıştı. 1 hafta önce içeride yetkisi olmayan kapıları açabilmek için gerekli anahtarları almış, hepsi üstündeydi. Üzerini aradık, poşet çıktı. İçinden bıçaklar, anahtarlar ve bir çocuğun büyük fotoğrafı çıktı.”

‘KAVGASI OLMAMIŞTI’

Saldırıda silahın tutukluk yapması sonucu hayatı kurtulan müdür yardımcısı ise Alagöz’ün, eylül ayında okulda göreve başladığını belirterek “Okulda kimseyle kavgası olmamıştı, hiç ciddi bir olay yaşanmamıştı. Muhtemelen silahını tanımıyordu, bir öğretmenimize ve bana silahını doğrulttu, ateş etmeye çalıştı ama silah tutukluk yaptı. Müdür, okulda değildi, kızı hastaydı. Olaydan sonra rapor aldı” dedi.

Haberin Devamı

ÇANTAYI TUVALETE SAKLAMIŞ

Yapılan incelemelerde öğretmen Serdar Alagöz’ün ders esnasında sınıftan çıktığı, tuvalette önceden hazırladığı çantasından silahı alarak okul müdürünün odasına gittiği tespit edildi. Şüphelinin, okulda ders sırasında bir süre müdürü beklediği, müdür gelmeyince müdür yardımcısının odasına yöneldiği iddia edildi.

EMNİYET İFADESİ

- GÖZALTINA alınan Serdar Alagöz’ün çantasında yapılan aramada ruhsatsız bir tabanca, mermiler ve 3 adet bıçak bulunmuştu. İlk ifadesinde mobbinge uğradığını iddia eden Alagöz, emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından “Kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan tutuklama istemiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edilen Alagöz tutuklanarak cezaevine gönderildi. Serdar Alagöz’ün emniyette verdiği ifadesinde, “2 Ekim günü okulda kurul toplantısı oldu. Okul müdürü bana toplantıda ağır hakaretler etti. Bana ‘Senin buradan tayinini çıkartırım’ diyerek küfretti. Bu nedenle olayı gerçekleştirmeye karar verdim” dediği öğrenildi.

Haberin Devamı

VALİ GÜL OKULU ZİYARET ETTİ

- İstanbul Valisi Davut Gül, dün saldırının gerçekleştiği okulu ziyaret etti. Vali Gül’e ziyaretinde Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl ile İl Milli Eğitim Müdürü Doç.Dr. Murat Mücahit Yentür eşlik etti.