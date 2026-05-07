Hürriyet o ifadeye ulaştı… Bunlar insan değil canavar

ANTALYA’nın Serik ilçesinde yaşayan 30 yaşlarındaki kızı Kübra Yapıcı’dan 30 Nisan gecesinden sonra bir daha haber alamayan Yunus Yapıcı, Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu. Kübra Yapıcı’nın 03.30 sıralarında Kepez’deki bir kafede 2 erkekle birlikte görüldüğü, saat 04.45’te bu kişilerle birlikte mekândan ayrıldığı güvenlik kameralarından tespit edildi. Ekipler, 2 erkeğin mekânda birbirine ‘Ata’ ve ‘Umut’ diye hitap ettiğini tespit etti.

ÖNCE YALAN SONRA İTİRAF

Soruşturma sürerken Serik Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuran Yunus Yapıcı, bu kişilerin Ata Berk Sezen (22) ile İlyas Umut Dalğar (22) olduğu bilgisini paylaştı. Gözaltına alınan Dalğar ilk ifadesinde, Yapıcı’yı açık olan bir marketin önünde bıraktığını söyledi. Dalğar’ın belirttiği saatte marketin kapalı olduğu tespit edildi. Çelişkili ifadeler veren Dalğar, daha sonra Kübra Yapıcı’nın öldürüldüğünü itiraf etti.

İlyas Umut Dalğar

Dalğar, beş yıl önce Ata Berk Sezen’le masaj hizmeti aldıkları otelde Kübra Yapıcı ile tanıştıklarını belirterek, Hürriyet’in ulaştığı ifadesinde yaşananları özetle şöyle anlattı:

“Ata Berk ile Kübra Yapıcı sevgiliydi. 1 yada 1.5 hafta aynı evde birlikte yaşadılar. Kübra herkesten borç almıştı. Hatta benden de 20 bin TL borç almıştı. Ata Berk’ten de büyük ihtimalle borç aldığını düşünüyorum. Olay günü kafede Kübra bana olan borcunu ödedi. Ata Berk’e olan borcunu hâlâ ödememişti. Kübra Yapıcı, Ata ile birlikte yaşadıklarından dolayı Kübra’nın bütün banka bilgileri ve telefon bilgilerine Ata Berk almıştı. Kafeden üçümüz birlikte çıktık.

Kübra’nın öldürülmeden önceki son görüntüsü.

UYURKEN SİLAHLA ÖLDÜRMÜŞLER

Biz ikimiz öne Kübra arkaya bindi. Aracı ben kullanıyordum. Kübra arka koltuklarda uyurken Ata Berk arabadan indi. Soldan arka kapıyı açtı ve tabanca ile kafasına bir el ateş etti. Araçtan Kübra’nın cesedini çıkardık. Yolun kenarında bulunan ev eşyalarının içerisinde kırmızı mavi desenli çöp olarak atılmış olan halıya cesedi sardık ve gösterdiğim yere gömdük.

Silahı gömdükten sonra İstanbul’a devam ettik. Yolun kenarında bulduğumuz ve arabaya attığımız varili getirdik. Varili arabadan indirdik. Cesedi gömülü olduğu yerden çıkardık. Cesedi varilin içine attıktan sonra Ata Berk benzini cesedin üzerine döktü ve yaktı. Yakarken kendi kolunu da yaktı. Yanık izleri hâlâ kolunda duruyordur. Sonra köye döndük. Kova ile su aldık. Balyozları aldık. Önce su döktük söndürdük. Çıkardıktan sonra cesedi parçaladık ve çuvala koyduk. Korkuteli tarafında yine yer gösterme yapacağım çamurlu bir gölete attık. Araçla geri döndük. İstanbul’a gittik. Ata Berk’i bıraktıktan sonra bende geri döndüm.”

EKİPLERE OLAY YERLERİNİ GÖSTERDİ

Dalğar’ın ifadesiyle olayın yaşandığı yerde inceleme yapıldı. Ormanda Yapıcı’ya ait olduğu değerlendirilen yanmış ceset parçalarına ulaşıldı. Cesedin bir bölümünün Korkuteli’ndeki bir baraja atıldığı bilgisi üzerine arama çalışması başlatıldı.Ata Berk Sezen de İstanbul’da operasyonla yakalandı. Sezen ve Dalğar ‘kadına karşı kasten öldürme’ suçlamasıyla tutuklandı. Cinayet silahı da şüphelinin ifadesiyle Burdur’un Ağlasun ilçesinde bulundu.

Caniler Kübra’yı bu varilde yaktı.

ÖLÜM HABERİNİ KOMŞUDAN ALMIŞLAR

Evlerinde gazetecilere açıklama yapan anne Gülseren Yapıcı, “Benim çocuğum toprağa girdiyse kendileri de yaşamasın. Bir çocuğu vardı ortada kaldı” dedi. Komşularının kızının öldürüldüğü haberini televizyondan duyarak kendilerine ilettiğini belirten baba Yunus Yapıcı, “Kızım dünyanın en kalbi temiz insanıydı. Bu gibi canilerin hiçbiri ortada dolaşmasın. Kimsenin canı bu kadar ucuz değil. Yakalanacağını anlayınca ‘Pişmanlıktan faydalanacağım’ diyen için ricam, pişmanlıktan faydalanma olmasın, 10 sefer müebbet yesinler” diye konuştu. DHA - AA