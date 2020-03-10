Hürriyet muhabirine 2 ödül

Türkiye’de 35 yıllık tarihi ile aralıksız düzenlenen en eski fotoğraf organizasyonu olan Yılın Basın Fotoğrafları 2020 ödülleri açıklandı. Türkiye Foto Muhabirleri Derneği tarafından düzenlenen ve medyanın en prestijli fotoğraf ödüllerinin belirlendiği yarışmada jüri 6 bine yakın fotoğraf arasından 7 kategoride 34 fotoğraf ve 7 fotoğraf serisini ödüle layık gördü. Hürriyet muhabiri Selçuk Şamiloğlu ASKA ve SGDD özel ödülleri dalında ödülün sahibi oldu.