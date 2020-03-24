Hürriyet, Milliyet, Fanatik ve Posta Her Gün Bir Tıkla Kapınızda!

Hürriyet, Milliyet, Fanatik ve Posta gazeteleri için sipariş vermek istiyorsanız işte Yakala.co'ya özel fırsatın tüm detayları:

Hürriyet, Milliyet, Fanatik ve Posta gazetelerine online sipariş vermek artık çok kolay…

2’li Alım, 3’lü Alım ve 4’lü Alım seçeneği sayesinde Türkiye'nin en iyi gazetelerini birlikte satın alabilir; Türkiye'nin ve dünyanın gündemini yakından takip edebilirsiniz.

Siparişini verdiğiniz gazeteler Scotty Motorlu kuryelerle hızlı bir şekilde adresinize teslim edilecektir. Daha fazla bilgi için 0850 266 80 80 arayabilirsiniz.

Fırsat Detayları

Her gün okumayı sevdiğiniz gazeteleri artık bir tıkla evinize kadar getiriyoruz!

Hürriyet, Milliyet, Fanatik, Posta…

yakala.co özel indirimiyle:

2’li Gazete Alımlarında:

2’Li Gazete: Hürriyet + Posta Teslimat Ücreti Dahil 5,75 TL!

2’Li Gazete: Hürriyet + Fanatik Teslimat Ücreti Dahil 6,50 TL!

2’Li Gazete: Milliyet (H. İçi) + Hürriyet Teslimat Ücreti Dahil 5,50 TL!

2’Li Gazete: Milliyet (H. İçi) + Posta Teslimat Ücreti Dahil 5,25 TL!

2’Li Gazete: Milliyet (H. İçi) + Fanatik Teslimat Ücreti Dahil 6,00 TL!

2’Li Gazete: Milliyet (H. Sonu) + Posta Teslimat Ücreti Dahil 5,50 TL!

2’Li Gazete: Milliyet (H. Sonu) + Hürriyet Teslimat Ücreti Dahil 5,75 TL!

2’Li Gazete: Milliyet (H. Sonu) + Fanatik Teslimat Ücreti Dahil 6,25 TL!

3’lü Gazete Alımlarında:

3’Lü Gazete: Posta + Fanatik + Milliyet (H. İçi) Teslimat Ücreti Dahil 6,25 TL!

3’Lü Gazete: Posta + Fanatik + Milliyet (H. Sonu) Teslimat Ücreti Dahil 6,50 TL!

3’Lü Gazete: Posta + Fanatik + Hürriyet Teslimat Ücreti Dahil 6,75 TL!

4’lü Gazete Alımlarında:

4’Lü Gazete: Posta + Hürriyet + Milliyet (H. İçi) + Fanatik Teslimat Ücreti Dahil 7,25 TL!

4’Lü Gazete: Posta + Hürriyet + Milliyet (H. Sonu) + Fanatik Teslimat Ücreti Dahil 7,50 TL!

Scotty Motorlu Kuryelerle Eve Teslim Kargo İmkânı!

Gün içerisinde alınan her sipariş ertesi gün teslim edilecektir.

Dağıtım Yapılacak İlçeler:

Avcılar, Ataşehir Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kâğıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Sultanbeyli, Şişli, Ümraniye, Üsküdar, Zeytinburnu

Dağıtımı Hariç Tutulacak İlçeler:

Arnavutköy, Çatalca, Silivri, Sultangazi, Şile, Tuzla

Bilgi için: 0850 266 80 80 arayabilirsiniz.

Nasıl Kullanılır

Hürriyet, Milliyet, Fanatik ve Posta Gazeteleri Artık Her Gün Bir Tıkla Kapınızda!

Gün içerisinde alınan her sipariş ertesi gün teslim edilecektir.

Bilgi için: 0850 266 80 80 arayabilirsiniz.

Dilediğiniz kadar kupon satın alabilir ve sevdiklerinize hediye edebilirsiniz.

Satın aldığınız kupon adedini, kodlarını ve kullanım durumunu *Hesabım* menüsünden takip edebilirsiniz.

Başka indirim ve kampanyalarla birleştirilemez.

İşletmeden perakende satış fişi veya fatura almayı lütfen unutma.

DETAYLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ…