Hürriyet Kuzey Irak’ta... Terörsüz Türkiye’de tarihi gün

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Terörsüz Türkiye’de ilk adım bugün atılıyor. Terör örgütü PKK 47 yıl sonra ilk kez silah bırakacak. Aralarında üst düzey yöneticilerin de bulunduğu bir grup PKK’lı bugün silahlarını teslim edecek. Irak’ın kuzeyinde Süleymaniye kırsalında Kandil’e yakın bölgede teslim alınacak silahlar, kaydedildikten sonra imha edilecek. PKK’nın silah bırakması başta Irak Bölgesel Kürt Yönetimi’ne bağlı kentlerde olmak üzere bölgede de sevinçle karşılandı. PKK’nın varlığının son bulmasıyla Kuzey Irak’ta boşaltılan 240 köye ve geniş kırsal alana sivillerin dönüşü olacak. Irak Bölgesel Kürt Yönetimi’ne yakın siyasiler, “Yeni süreci en az Türkiye kadar yakından takip ediyoruz. PKK’nın önce kendisini feshetmesini, şimdi ise silah bırakacak olmasını olumlu karşılıyoruz, bölge için tarihi bir adım olarak görüyoruz” dediler. Hürriyet, Erbil ve Süleymaniye’de gelişmeleri takip etti.

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TAM KONUMU PAYLAŞILMADI

Güvenlik endişesi ve süreci olumsuz etkileyecek olası bir provokasyona karşı silah bırakma alanının konumu paylaşılmadı. PKK’lı grup, güvenlik gerekçesiyle Türkiye sınırına yakın bir bölge veya Kuzey Irak Bölgesel Kürdistan Yönetimi’ne bağlı bir bölgede silahlarını teslim etmek istemedi. Bunun üzerine silah bırakma alanı olarak Kandil’e yakın bir bölge olan Süleymaniye’nin kırsal alanı seçildi. PKK’lı grubun silahlarını teslim ettikten sonra güvenli bir alana geçişinin kolay olması nedeniyle bu alan üzerine anlaşıldı. Silahlarıyla alana gelecek olan PKK’lılar için üst düzey güvenlik önlemleri alındı. Geniş güvenlik önlemleri alan Barzani ve Talabani’ye bağlı peşmerge güçleri bölgeye çıkan tüm yollarda da kontrollere başladı.

SİLAHLAR İMHA EDİLECEK

Aralarında üst düzey yöneticilerinin de olduğu PKK’lı grup, kendileri tarafından kullanılan ağır makinalı tüfeklerin de bulunduğu silahlarını teslim edecek. Silahlar burada kayıt altına alındıktan sonra imha edilecek. Silah teslim süreci Türkiye, Irak Merkezi Hükümeti ve Irak Kürdistan Bölgesi yetkililerince ortak gözlemci olarak takip edilecek. Türkiye, sahadaki gelişmeleri anlık takip ederek raporlayacak. Birleşmiş Milletler (BM) veya üçüncü başka bir ülke sürece dahil edilmeyecek. Sürecin olumlu ilerlemesi halinde eylül ayına kadar PKK’nın, tümüyle silahlarını teslim etmesi bekleniyor. Silahlarını bırakacak PKK’lı grup daha sonra yine örgütün kontrolünde olan ancak sivillerin bulunduğu bir bölgeye dönüş yapacaklar.

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DAVETLİ GAZETECİ VE YAZARLAR

PKK’nın silah bırakacağı tarihi gelişmeye, DEM Parti yetkilileri ile davet edilen siyasi parti, sivil toplum kuruluşları ve Türkiye’deki güvenlik birimlerinin isimlerini onayladığı 20 kişilik gazeteci, yazar ve medya temsilcisi yerinde tanıklık edecek. Davet edilen gazeteci, yazar ve medya temsilcileri alanda yayın yapamayacak, fotoğraf çekemeyecek. Ancak törenin ardından silah bırakma ile ilgili gözlemlerini, edindikleri bilgileri kamuoyuyla paylaşacaklar. Kendi imkânlarıyla bölgeye gelen gazeteciler, medya mensupları ise güvenlik nedeniyle silah bırakma alanına alınmayacak. Ancak bu gazeteciler silah bırakma alanına yakın bir yere kurulacak ekranlardan gelişmeyi takip edebilecekler.