Hürriyet Kuzey Irak’ta: Bölgede yeni bir sayfa açıldı... Süleymaniye ve Erbil de umutlu

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Özellikle Irak’ta bu durum “tarihi bir fırsat” olarak görülürken, bölgede yeni bir sayfa açıldığı vurgusu yapılıyor.

Irak Bölgesel Kürt Yönetimi’nin iki büyük kenti Erbil ve Süleymaniye’de gündem PKK’nın silah bırakması oldu. Çarşıda, pazarda, meydanlarda, sohbetlerde bu konuşuldu. Bölgede artık “barışın” gelmesini isteyen halk, terörün bitmesiyle Türkiye ile yeni bir dönem başlayacağına inanıyor.

Bölge ekonomisinin büyük etkisinin olacağı vurgusu yapılarak, “Güven ortamı oluşmasıyla yeni ticaret kapıları açılır. Barış, huzur gelir. Yıllardır PKK kamplarının bulunduğu vadilerde, kırsallarda sivil yaşam olur. Çatışmalar, operasyonlar, saldırılar yerine bölgenin doğal güzellikleri konuşulur” görüşü dile getiriliyor.