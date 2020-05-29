Hürriyet kelimesinin eş anlamlısı nedir?
Hürriyet kavramı devlet veya insan yaşamı için en mühim unsurlar arasındadır. Durum böyle olunca da çoğu insan hürriyet sözcüğünün ne manaya geldiğini öğrenmek isteyebiliyor. Hürriyet gibi önemli bir kelimenin ne anlama geldiğini, bu kelimenin eş anlamlısının ne olduğunu öğrenerek yaşantınızda kullanabilirsiniz. Peki, Hürriyet sözcüğünün eş anlamlısı nedir? Yazımızda hürriyet ile ilgili ayrıntıları sizler için derledik.
Herhangi bir zorlamaya, kısıtlamaya bağlı olmadan davranma veya düşünme durumu. Herhangi bir koşula bağlı olmama. Bu durumda hürriyet sözcüğünün eş anlamlısı “özgürlük” kelimesi olarak açıklanır.
Hürriyet Eş Anlamlısı
Kökeni Arapça olan hürriyet sözcüğü “hrr” kökünden gelmiş ve “ḥurriyya” biçiminde yani azatlık, köle olmama sözcüğünden alıntıdır. Hürriyet, kişinin veya devletin her bakımdan bağımsızlığı manasına gelmektedir. Bağımsızlıktan kasıt toplum kaidelerine uymak suretiyle davranma ya da düşünme özgürlüğü biçiminde ele alınır.
Türk Dil Kurumu sözlüğünde Hürriyet kelimesinin eş anlamlısı olan sözcüğün “özgürlük” olduğunu açıklamıştır. Ayrıca TDK, Azra Erhat’ın “Özgürlük göreli bir anlatımdır, oldum olasıya bilmişimdir.” sözleriyle örneklendirmiştir. Günlük yaşantınızda hürriyet kelimesinin yerine “özgürlük” kelimesini değişik yerlerde kullanabilirsiniz.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle