Hürriyet İran sınırında: o duvarın yüzde 70’i tamam hedef ‘sıfır’ kaçak

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Yasadışı göçmen tartışmasının en fazla yaşandığı İran-Türkiye sınırının sıfır noktasına giderek; Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) aldığı tedbirleri yerinde gözlemledik. İran ile Türkiye’nin 560 kilometre kara sınırı bulunuyor. Osmanlı Devleti ve Safavi Devleti tarafından 1639’da imzalanan Kasr-ı Şirin Anlaşması ile çizilen bu sınır, bugün hâlâ geçerliliğini koruyor. İran ile en uzun sınıra sahip olan il ise Van. Kent, İran ile turizm ve ticari ilişkilerde önemli bir rol oynuyor. Ayrıca, İran üzerinden Türkiye’ye geçmeye çalışan, Afganistan ve Pakistan gibi ülkelerden gelen yasadışı göçmenlerin kullandığı rotaların da başında geliyor.

İLK ENGEL BETON BLOKLAR

Türkiye ise oldukça dağlık bir arazi yapısına sahip İran sınırında aldığı sıkı tedbirlerle geçişleri sıfıra indirmeyi amaçlıyor. Alınan tedbirlerle son yıllarda sınırı geçmeye çalışan düzensiz göçmen teşebbüsünde önemli ölçüde düşüş yaşandı. 2020 yılında 62 bin 818 kişi sınırı geçemeden engellenirken, bu rakamın 2024 yılında 15 bin 422’ye kadar düştüğü bildirildi. Milli Savunma Bakanlığı’nın koordinesinde yerinde gözlemlediğimiz İran-Van sınırında modüler beton duvar, yasadışı göçmenleri fiziki olarak karşılayan ilk engel sistemi. 3 metre yükseklik ve 30 santim kalınlığındaki beton blokların üstünde ayrıca jiletli teller bulunuyor. Sınırdaki diğer bir engel sistemi de hendekler. 3 metre genişlik, 4 metre civarında yüksekliğe sahip olan hendekler hudut hattı boyunca aralıksız olarak kazılmış durumda. Yüzde 70’i tamamlanan modüler güvenlik duvarının gelecek yıl bitirilmesi planlanıyor.

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‘ASLAN’ İKA DEVRİYEDE

Hudut hattında uzaktan komuta ve otonomi yeteneklerine sahip ‘ASLAN’ adı verilen İnsansız Kara Araçları da (İKA) kullanılıyor. Operasyonel olarak girilmesi tehlikeli ve zorlu arazilerde keşif, gözetleme, koruma ve saldırı görevlerini yapabilen İKA’nın üzerinden alınan görüntüler canlı olarak komuta merkezlerine iletiliyor. İKA’lar, sık sık Türkçe ve Farsça “Sınırdan uzak durun” anonsu yapıyor.

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TİMLER SÜREKLİ NÖBETTE

Hudut hattı boyunca devriye, mayın arama ve bomba arama köpek timleri de görev yapıyor. Birliklere tank, 120 mm’lik havan ve 105 mm’lik obüs gibi çeşitli tipte ateş destek silahları eşlik ediyor. İHA/ dron ve paramotor tehdidine karşı aktif savunma için bölgede hava savunma topu ve uçaksavar monteli zırhlı personel taşıyıcı görev yapıyor.

KESKİN GÖZLER TETİKTE

Sınır bölgesinde uzman nişancı ve keskin nişancı timlerinin sahada kullanımına özel önem gösteriliyor. Timler keşif ve gözetleme yapıyor. Hudut hattında görevlendirilen komando birlikleri de gece gündüz faaliyette.

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İHA’LAR KUŞ UÇURTMUYOR

Hudut hattında çeşitli İnsansız Hava Araçları (İHA) sıklıkla kullanılıyor. Özellikle taktik mini/mikro İHA’lar yasadışı göçmenlerin ve terör örgütünün faaliyetlerinin tespit ve teşhisinde personele büyük kolaylık sağlıyor.