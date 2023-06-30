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Hürriyet Hatay’da... Üflesen yıkılacak binalara mahkeme ‘dur’ dedi

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#Hatay#Bina#Ağır Hasarlı
Hürriyet Hatay’da... Üflesen yıkılacak binalara mahkeme ‘dur’ dedi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2023 07:00

Hatay’da mülk sahiplerinin mahkemelere başvurması nedeniyle yüzlerce ağır hasarlı binanın yıkımı durduruldu. Kent merkezinde çok sayıda yapının duvarında “Bu binanın yıkımı mahkeme kararıyla durdurulmuştur” yazısı var.

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Depremde büyük yıkımın yaşandığı Hatay’da, yıkılan binaların enkazları kaldırıldı. Acil yıkılacak binaların yıkım işlemleri tamamlanırken, sıra ağır hasarlı binalara geldi. Ancak hak sahiplerinin “yıkımı durdurmak” için mahkemelere başvurması üzerine yüzlerce ağır hasarlı binanın yıkımına başlanamadı. Dümdüz ve boş alanların ortasında, kenarlarında duran ağır hasarlı binaların duvarlarına veya girişlerine ise “Bu binanın yıkımı mahkeme kararıyla durdurulmuştur” ve “Bu binayı yıkmayın” yazıları yazıldı. Sprey boya ile yazılan bu yazıların altına da idare mahkemelerinden alınan “yıkımı durdurma” kararlarının bir kopyası yapıştırıldı. Mahkeme kararlarıyla, her an kendiliğinden yıkılma riski taşıyan ve tehlike arz eden yüzlerce ağır hasarlı binanın yıkımı yapılamıyor. Kimi mülk sahibi binanın yıkılmasıyla hak kaybına uğrayacağını düşündüğü için, bazıları ise binadaki hak sahiplerinin anlaşamamasından kaynaklı mahkemeye giderek yıkımı durduruyor.

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Hürriyet Hatay’da... Üflesen yıkılacak binalara mahkeme ‘dur’ dedi

BÜYÜK RİSK TAŞIYOR

Depremde kendi evi de yıkılan Barbaros Mahallesi Muhtarı Mahmut Bayrakçı da endişeli: “Birçok kez ekipler gelerek binalarda incelemelerde bulundu. Hasarlı, az hasarlı, ağır hasarlı binalar belirlendi. Ağır hasarlı binaların yıkılması gerekiyor. Ancak yıkım yapılamıyor. Benim komşumun binası da iki kere incelendi, ikisinde de ağır hasarlı raporu verildi ve yıkım kararı alındı. Fakat mahkemeye giderek yıkımı durdurdu. Biz anlatmaya çalışıyoruz, evin yıkılmasından bir kaybınız yok diye. Çünkü parseli, tapusu mülk sahibinde kalıyor. Yerine yapılacak evler de kendisine çok uygun fiyatta veriliyor. Kendin yapmaya kalksan yapamazsın, diyoruz. Ama çoğunu ikna edemiyoruz. Nasıl çözülecek, bilemiyoruz.”

Hürriyet Hatay’da... Üflesen yıkılacak binalara mahkeme ‘dur’ dedi

KÖY EVLERİ TAMAMLANIYOR

- Deprem Hatay merkezde olduğu gibi köylerde de büyük yıkıma neden oldu.

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Hürriyet Hatay’da... Üflesen yıkılacak binalara mahkeme ‘dur’ dedi

Defne, Antakya, Kırıkhan, ve Samandağı’na bağlı çok sayıda köyde yüzlerce ev ve ahır depremde yıkıldı. Bu köylere şimdi yeni evler yapılıyor.

Hürriyet Hatay’da... Üflesen yıkılacak binalara mahkeme ‘dur’ dedi

Birçok köyde tek katlı afet konutlarının inşaatı ise tamamlanmak üzere. Hatay’da toplamda 34 bin 129 köy evi ve ahır yapılması planlanırken, şu ana kadar 6 bin 847 köy evi ile 942 ahırın yapımına başlandı.

Hürriyet Hatay’da... Üflesen yıkılacak binalara mahkeme ‘dur’ dedi

BAYRAM MOLASI

- Hatay’da yıkım, enkaz ve molozların kaldırılması için yüzlerce iş makinesi ile kamyon çalışıyor.

Hürriyet Hatay’da... Üflesen yıkılacak binalara mahkeme ‘dur’ dedi

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Bayram nedeniyle çalışmalara ara verilince her sokak, cadde ve boş alanlarda kontak kapatan yüzlerce iş makinesiyle hafriyat kamyonu göze çarpıyor.

Hürriyet Hatay’da... Üflesen yıkılacak binalara mahkeme ‘dur’ dedi

Bir dönem binlerce insanın yaşadığı, yerli-yabancı turistlerin yoğun olduğu ve kent hayatının merkezi olan bu bölgelerde artık iş makineleri, hafriyat kamyonları, enkaz ve ağır hasarlı binalar görülüyor.

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#Hatay#Bina#Ağır Hasarlı

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