Hürriyet harekât bölgesinde: Üsler tutuldu, eller tetikte

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TÜRK Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu (SMO) güçleri Tel Rıfat ve Menbic çevresindeki üslerde savaş pozisyonuna geçti. Harekât öncesi olası sızma ve bombalı eylemlerin önüne geçilmesi için güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkartılırken, bölge kara ve havadan 24 saat boyunca izleniyor. İki kent hattındaki terör hedeflerine gece saatlerinde top ve obüs atışları yapıldı. Tel Rıfat ve Menbic’de eş zamanlı gerçekleştirilecek askeri operasyonun hedefleri de belirlendi. Saha çalışmalarıyla Mehmetçik ve SMO güçlerinin hangi noktalardan kentlere geçiş yapacakları, bölgedeki kritik noktalar, ilk alınması gereken yerler işaretlendi.

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FIRAT’IN BATISINDA TEMİZLİK

Menbic ve Tel Rıfat’ın alınması durumunda terör örgütü YPG/PKK’nın 6 yıl önce işgal ettiği bölgeler terörden temizlenecek, güvenli alanlar genişleyecek. Ayrıca, YPG/PKK’nın Fırat’ın batısında kontrol noktası kalmamış olacak. Fırat’ın batısı tamamen terörden temizlenmiş olacak. Ayrıca bölge için çok önemli olan Fırat Nehri üzerindeki Teşrin Barajı da güvenli bölgeye geçecek. Tel Rıfat’taki büyük öneme sahip Minak Hava Üssü de terör örgütünden alınacak.

CEPHE HATTINA GEÇİŞ

TSK ile birlikte hareket eden, eski adıyla Özgür Suriye Ordusu şimdi ise Suriye Milli Ordusu bünyesinde bulunan güçler, Tel Rıfat cephe hattına geçiş yaptı. Yaklaşık 5 bin kişilik SMO güçleri, Azez şehir merkezinde konvoy şeklinde tur atarak gövde gösterisinde bulundu. Ağır silahlarla şehir merkezinde devriye yapan güçlere kentte yaşayanlar da alkışla destek verdi. Açık arazide kısa süreli tatbikat da yapan SMO güçleri, daha sonra karargâh olarak kullandıkları alanlara ve cephe hattına geçiş yaptı.

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‘TEL RIFAT’I 24 SAATTE ALIRIZ’

Hürriyet’e konuşan SMO komutanları, “Tel Rıfat’ı Türk askeri ile birlikte 24 saatte alırız. PKK’yı temizleriz” dedi.