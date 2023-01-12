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Hürriyet gündeme getirmişti! O sevgiliye tutuklama

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#Zerin Kılınç#Şüpheli Ölüm#Yılmaz Sazak
Hürriyet gündeme getirmişti O sevgiliye tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Ocak 12, 2023 07:00

Oturduğu 2'nci kattaki evin penceresinden düşen Zerin Kılınç’ın ölümüyle ilgili soruşturmada ifadesi alınıp serbest bırakılan sevgilisi Yılmaz Sazak 6 ay sonra kasten öldürme suçundan tutuklandı.

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Eskişehir’de bir çocuk annesi Zerin Kılınç (36), sevgilisi ile birlikte yaşıyordu. 20 Haziran 2022 günü saat 21.34’te oturduğu dairenin ikinci katının penceresinden düşerek yaşamını yitirmişti. Şüpheli ölümle ilgili genç kadının sevgilisi Yılmaz Sazak ifadesi alındıktan sonra, adli kontrol kararı verilmeden serbest bırakılmıştı. Hürriyet’in dosyayı gündeme getirmesinin ardından, dün Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığında hareketli saatler yaşandı. 

ÖZEL EKİP KURULDU 

6 aydır herhangi bir gelişmenin yaşanmadığı dosya için Başsavcılık özel ekip kurma talimatı vererek dosyayı hızlandırdı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da müdahil olmak için başvurdu. Savcılık, ayrıca Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden fizik alanında uzman bilirkişi istedi. Dün akşam saatlerinde gözaltına alınan şüpheli Yılmaz Sazak ifadesinde, “Kesinlikle Zerin’i itmedim. Darp etmedim. Zerin’in ölümünde benim herhangi bir kastım veya kusurum yok” dedi. Evde ve kapıdakikan lekeleri için de “Yerde bulunan kanlı ıslak mendil Zerin’in gündüz burnunun kanaması sebebiyle kullandığı mendildir” dedi. Mahkemeye sevk edilen Sazak “kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren delillerin ve tutuklama nedeninin bulunduğu” gerekçesiyle “Kasten öldürme” suçundan tutuklandı. 

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#Zerin Kılınç#Şüpheli Ölüm#Yılmaz Sazak

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