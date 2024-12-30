Hürriyet gündeme getirmişti! İrem’in çığlığını bakanlık duydu

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) cinsel saldırıya uğradığını ve tutuklu yargılanan sanık yakınları tarafından tehditler aldığını belirten İrem G.’ye hukuki destek sağlanacağını duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “KKTC’de, geçen nisan ayında, cinsel saldırıya uğradığını, tutuklu yargılanan sanıkların yakınları tarafından kendisi ve ailesine yönelik tehditler aldığını, KKTC’de görülen duruşma öncesi Türkiye’de annesi üzerine kayıtlı otomobilin kundaklandığını belirterek sosyal medyadan yardım çağrısında bulunan kişi ile bakanlığımız ekipleri tarafından görüşme gerçekleştirilmiştir. Devam eden yargılama sürecinde hukuki destek sağlanması ve adli yardım hizmetlerinden faydalanmasına yönelik çalışmalar planlanmıştır” denildi.



