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Hürriyet gündeme getirmişti! İrem’in çığlığını bakanlık duydu

Güncelleme Tarihi:

#İrem#Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti#Cinsel Saldırı
Hürriyet gündeme getirmişti İrem’in çığlığını bakanlık duydu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 30, 2024 07:00

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) cinsel saldırıya uğradığını, tutuklu yargılanan sanık yakınları tarafından tehditler aldığını belirterek sosyal medyadan yardım isteyen İrem F.'ye hukuki destek sağlanacağını açıkladı.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) cinsel saldırıya uğradığını ve tutuklu yargılanan sanık yakınları tarafından tehditler aldığını belirten İrem G.’ye hukuki destek sağlanacağını duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “KKTC’de, geçen nisan ayında, cinsel saldırıya uğradığını, tutuklu yargılanan sanıkların yakınları tarafından kendisi ve ailesine yönelik tehditler aldığını, KKTC’de görülen duruşma öncesi Türkiye’de annesi üzerine kayıtlı otomobilin kundaklandığını belirterek sosyal medyadan yardım çağrısında bulunan kişi ile bakanlığımız ekipleri tarafından görüşme gerçekleştirilmiştir. Devam eden yargılama sürecinde hukuki destek sağlanması ve adli yardım hizmetlerinden faydalanmasına yönelik çalışmalar planlanmıştır” denildi.

Hürriyet gündeme getirmişti İrem’in çığlığını bakanlık duydu


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#İrem#Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti#Cinsel Saldırı

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