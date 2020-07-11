Hürriyet Gösteri Dergisi Yeni Sayısı ile Evinizde!

Adnan Özyalçıner Onat Kutları, Gülce Başer Tozan Alkan’ı, Süreyya Berfe kendi şiir serüvenini anlatırken kitapların sayfalarından yeni keşiflere çıkacak.

Şahin Yenişehirlioğlu’nun Mehmet Nazım anıları; yaşasaydı belki de dünyaca ünlü bir müzik insanı olacak Willian Denis Browne’ın Çanakkale’de hayatını kaybedişinin öyküsü; sanat dünyamızda derin izler bırakan Hayalet Oğuz’un ilginç yaşamı bir kez daha ‘Başka dünyalar, başka hayatlar’ gezisine davet ediyor.

“Ben Necatigilim” diyen Osman Hakan A. bu sözünün nedenleri açıklarken edebiyatımızın zirvelerinden Behçet Necatigil ile Rilke’nin şiir dünyaları arasında köprüler kuruyor yazısında.



Cemil Okyay Abdülkadir Budak’ın, Ferruh Tun. Lale Müldür’ün, Şerif Mehmet Uğurlu Osman Çakmakçı’nın şiir dünyalarında gezinerek, okurlarına kılavuzluk yapıyorlar. Yavuz Özdem bir kez daha dikkatimizi ayrıntılara çekmeyi başarıyor.

Sinema - Mimarlık dizisi bu sayıda sona eriyor. Yeni yazarlar ve filmlerle zenginleşerek kitaplaşan bu dizinin yazarları da bu işe girişmelerinin gerekçesini okurlarla paylaşıyor.



Tuğrul Tanyol, Onur Caymaz ve ödüllü iki genç şair Bekir Dadır ile Yiğit Kerim Aslan’ın şiirlerine de yer verilen yeni sayıya almak için tıklayın.