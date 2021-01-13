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Gündem
Haber Giriş: 13.01.2021 - 20:04 | Son Güncelleme:

Ahmet Hakan'a medya Oscar'ı! Ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı

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Ahmet Hakan'a medya Oscar'ı! Ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı
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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği 2019 yılı Medya Oscar Ödülleri Töreni'nde, CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programıyla ödüle değer görüldü.

Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği 2019 yılı Medya Oscar Ödülleri Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla bugün düzenlendi.

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programıyla ödüle değer görüldü.

Ahmet Hakan, ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı.

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