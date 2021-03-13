Hürriyet Gazetesi'nin muhabiri Müfit Bekiroğlu yaşamını yitirdi

Özel bir hastanede şubat ayından beri yaşlılığa bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gören Müfit Bekiroğlu, gece geç saatlerde hayatını kaybetti. 2 çocuk babası olan Müfit Bekiroğlu, uzun yıllar yaptığı Hürriyet Gazetesi muhabirliği döneminde birçok başarılı habere imza attı. Çevresinde ve medya sektöründe 'Müfit Baba' olarak tanınan Müfit Bekiroğlu, bugün ikindi namazından sonra merkez Toroslar ilçesindeki Akbelen Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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