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Hürriyet Elazığ’da: İşte Enes’in kaldığı ev

#Enes Kara#İntihar#Elazığ
Hürriyet Elazığ’da: İşte Enes’in kaldığı ev

Doktor adayı Enes Kara’nın (20) kaldığı cemaat evinde intihar etmesi tüm kentte en çok konuşulan konu oldu. Hürriyet, Enes’in ölümünün ardından Elazığ’daydı. Hilalkent Mahallesi’nde bulunan 10 katlı Defne Apartmanı’nın 7. katındaki evde, 16 yıldır öğrenciler kalıyor. Evin bulunduğu mahalle şehir dışında, öğrencilerin çok tercih etmediği bir bölge.

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Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Enes Kara, 2 gün önce 10 katlı Defne-4 Apartmanı’nın 7. katından atlayarak intihar etti. Kaldığı evin, Nur Cemaati’nin “Okuyucular” koluna ait olduğu belirlendi. Ailesinin isteğiyle cemaate ait evde kalan Enes, intihardan önce çektiği videoda, ‘ailesinden ve öğrenci evinde kaldığı cemaatten baskı gördüğünü, psikolojik olarak yorulduğunu ve yaşama sevincinin kalmadığını’ anlattı. Enes’in cemaat tarafından görevlendirilen sorumlu abi ve 3 öğrenciyle birlikte bu evde kaldığı belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İntihar sonrası başlatılan soruşturmada, evde kalan cemaatin sorumlu abisi ile öğrencilerin ifadelerine başvuruldu. Öğrencilerin, Enes’in intihar ettiği saatte okulda olduklarını, olayın şokunu yaşadıklarını söyledikleri öğrenildi. Sorumlu abi ile öğrencilerin, Enes’in intiharına şaşırdıklarını söyledikleri ifadelerinde, “Çok fazla konuşmazdı, sohbetlere katılmazdı. Ailesiyle iletişimi zayıftı, sorunlar yaşıyordu. Çoğu zaman babası, bizleri arayarak Enes’i soruyordu” dedikleri kaydedildi. Soruşturma kapsamında Enes’in ölümüne ilişkin şüpheli bir durum belirlenmezken, kesin ölüm nedeni de ‘yüksekten atlamaya bağlı ölüm’ olarak resmi kayıtlara geçti. Elazığ Barosu da soruşturmaya müdahil olmak için başvurdu.

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TEK ÖĞRENCİ EVİ

Enes Kara’nın intihar ettiği Hilalkent Mahallesi’nde bulunan 10 katlı Defne Apartmanı’nın 7. katındaki evde, 16 yıldır öğrenciler kalıyor. Evin bulunduğu mahalle şehir dışında, üniversiteye uzak. Öğrencilerin çok tercih etmediği bir bölge. Mahalledeki tek öğrenci evi. İntihar haberiyle tüm mahalle şok geçirmiş. Vatandaşlar bu konuyla ilgili görüşlerini açıktan söylemek istemiyor. Ancak tek öğrenci evi olması nedeniyle tüm mahalleli öğrencileri uzaktan da olsa tanıyor. Kendi hallerinde, eve giriş çıkışları dışında çok da dışarda görünmeyen öğrenciler için mahalleliler, “Düzgün insanlardı, kimseye zararları yoktu. Mahallede herkes buranın cemaat evi olduğunu biliyor” diyor.

EVDEKİ HAYAT

Evdeki öğrenciler belirli kurallar çerçevesinde birlikte kalıyor. Evde cemaat tarafından görevlendirilen sorumlu abi bulunuyor. Enes ile birlikte evde kalan 4 öğrenci bu abiye bağlı. Eve giriş-çıkışlar dahil her şeyin kuralı var. Öğrenciler ders saatleri dışında bir yere gitmek için ev sorumlusu abiden izin almak zorunda.

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GÜNLÜK NÖBETÇİ

Öğrenciler, ailelerin maddi durumlarına göre belli bir kira bedeli verirken, ev ihtiyaçları ise yine öğrenciler tarafından karşılanıyor. Yapılan masraflar ay sonunda toplanıp, evde kalan kişi sayısına bölünüyor ve böylece ödeme yapılıyor. Yemek, bulaşık ve temizlik gibi ev işleri için her gün bir öğrenci nöbetçi olurken, haftada bir gün ise ortak çalışma yapılıyor.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Bu evlerde sosyal medya veya internet kullanımı sınırlı ve kontrollü olarak yapılıyor.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı, Kara’nın ölümüne ilişkin soruşturmayı sürdürüyor. Soruşturmada intihara yönlendirme olup olmadığı belli olacak.

43 BİN ÖĞRENCİ

Elazığ, 43 bin üniversite öğrencisine ev sahipliği yapıyor. Bu öğrencilerden 25 bini şehir dışından gelirken, geri kalanı ise Elazığ’da yaşıyor. Şehir dışından gelen 25 bin öğrenci için 9 bin 97 devlet ve 2 bini ise özel olmak üzere 11 bin 97 kapasiteli yurt bulunuyor. Geri kalan öğrenciler ise kiralık evler, cemaat veya vakıflara ait evlerde barınıyor.

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#Enes Kara#İntihar#Elazığ

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