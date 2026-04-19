HÜRRİYET EKİBİ İZLEDİ | Antalya Diplomasi Forumu... Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan diplomasi trafiği

Haberin Devamı

BOSNA-HERSEK HEYETİYLE GÖRÜŞME

ERDOĞAN, güne Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri Zeljka Cvijanovic, Denis Beirovic ve Zeljko Komsic ile bir araya gelerek başladı. Erdoğan, Türkiye’nin Balkanlar’ın istikrarı için kilit konumda bulunan Bosna Hersek’in geleceğine yönelik atılacak her türlü yapıcı adımın yanında olduğunu, Bosna-Hersek’in toprak bütünlüğü ve anayasal düzenine koşulsuz desteğinin süreceğini vurguladı. Son dönemde Boşnak halkına yönelik ayrılıkçı ve kışkırtıcı söylemlerin arttığını belirten Erdoğan, üç kurucu unsurun uyum içinde yaşayabileceği bir Bosna-Hersek’i inşa etmenin önemli olduğunu ifade etti.

Haberin Devamı

SLOVENYA LİDERİNİ KABUL

Erdoğan daha sonra Slovenya Cumhurbaşkanı Natasa Pirc Musar ile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, yakın coğrafyamızdaki istikrarsızlık ve savaş ortamında, NATO müttefikleri olarak, savunma sanayi alanında işbirliğimizi artırmamızın önem arz ettiğini, Slovenyalı yetkililerin 5 Mayıs’tan itibaren İstanbul’da yapılacak SAHA savunma fuarına katılmalarının faydalı olacağını söyledi.

AFRİKA ÜLKELERİYLE TEMASLAR

Komorlar Birliği Cumhurbaşkanı Assoumani Azali, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi ve Burundi Cumhurbaşkanı Ndayişimiye Evarist ile ikili görüşmeler gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu’nu da kabul etti.

LİBYA BAŞBAKANI DİBEYBE İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Millî Birlik Hükûmeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile de bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke arasındaki işbirliğini her alanda geliştirmek için adımlar atmayı sürdüreceklerini vurgulayan Erdoğan, Doğu Akdeniz’deki müşterek hak ve çıkarlarının muhafazası için birlikte çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

Haberin Devamı

Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani’yi de kabul etti.

ANTALYA NOTLARI... AYNI ÇATIDA SIFIR TEMAS

“YARINI Tasarlarken Belirsizliklerle Baş Etmek” temasıyla düzenlenen beşinci Antalya Diplomasi Forumu, küresel aktörleri aynı çatı altında buluştururken tarafların birbirleriyle kurdukları ya da kuramadıkları temaslar açısından da dikkat çekici bir tablo ortaya koydu. Rusya-Ukrayna savaşı sürerken, Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha’nın aynı forumda yer almasına rağmen iki ülke arasında doğrudan bir temas gerçekleşmedi. Tarafların aynı platformda bulunması, diplomatik mesafenin ortadan kalktığı anlamına gelmedi. Benzer bir tablo ABD-İran hattında da gözlendi. ABD’nin Ankara Büyükelçisi ile İran Dışişleri Bakan Yardımcısı forumdaydı; ancak iki taraf arasında herhangi bir temas kurulmadı.

Haberin Devamı

ŞARA VE LAVROV’A YOĞUN İLGİ

Forumun en dikkat çekici konukları arasında Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack yer aldı. Bu isimlerin katıldığı panellere yoğun ilgi gösterilirken, salonlarda yer bulmak neredeyse imkânsız hale geldi.

SAMİMİ SOHBET STRATEJİK MESAJ

Forumun en dikkat çeken başlıklarından biri ise liderler arasındaki “görsel diplomasi” oldu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani ile el ele verdiği kare yalnızca samimi bir an olarak değil, aynı zamanda güçlü bir siyasi mesaj olarak okundu. Bu görüntü, Türkiye’nin bu ülkelerle yürüttüğü yakın koordinasyonun ve stratejik uyumun sembolik bir yansıması olarak değerlendirildi. Benzer şekilde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile verilen samimi görüntü de Türkiye-Azerbaycan hattındaki güçlü ittifakın görsel bir teyidi niteliğindeydi. “İki devlet, tek millet” söylemi, Antalya’daki bu kareyle bir kez daha somutlaştı.

Haberin Devamı

ANKARA ZİRVESİ ÖNCESİ BELEK’TEN NATO MESAJI

TEMMUZ ayında Ankara’da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde, ittifakın geleceğine ilişkin kritik mesajlar Antalya Diplomasi Forumu’nda ele alındı. Forumda, “Avrupa’nın Güvenliğini Sağlamak: NATO Ankara Zirvesi’ne Doğru Birlik ve Stratejik Yenilenme” başlıklı panel düzenlendi. Panelde, NATO’nun Ankara Zirvesi’ne giden süreçte karşı karşıya olduğu güvenlik sınamaları, savunma yük paylaşımı ve Ukrayna savaşı ekseninde ittifakın geleceği masaya yatırıldı.

Geleneksel yörük kıyafeti giyen gençler katılımcılara lokum dağıttı.

DAHA GÜÇLÜ AVRUPA DAHA GÜÇLÜ NATO

Haberin Devamı

NATO Genel Sekreter Yardımcısı Radmila Shekerinska, Ankara Zirvesi’nin Ukrayna’ya güçlü destek mesajı vermesi gerektiğini belirtti. Küresel jeopolitik rekabetin derinleştiğine dikkat çeken Shekerinska, Ukrayna’daki savaşın bu dönüşümün en net göstergesi olduğunu söyledi.

Savunma sanayisinde üretim ve yatırım kapasitesinin artırılması gerektiğini vurgulayan Shekerinska, Avrupa ülkeleri ile Kanada’nın daha fazla sorumluluk üstlenmesinin önemine işaret ederek, “Daha güçlü Avrupa, daha güçlü NATO’dur” mesajını yineledi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Zeki Levent Gümrükçü, Ankara’da yapılacak NATO Zirvesi’nin ittifak içi dayanışmanın yeniden güçlü şekilde ortaya konulması açısından kritik bir fırsat olduğunu söyledi. Son dönemde yaşanan gelişmelerin ve sert söylemlerin NATO’nun geleceğine dair bazı soru işaretleri oluşturduğunu belirten Gümrükçü, “Ankara’daki zirveyi bu endişeleri gidermek ve müttefiklerin kolektif savunma konusundaki birlikteliğini net şekilde ortaya koymak için değerlendirmeliyiz” dedi.

Hazırlanan özel salonda, Filistin’de yaşanan yıkıma dikkat çekildi.

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN: İSRAİL DAHA FAZLA TOPRAK PEŞİNDE

Diplomasi Forumu’nda konuşan Bakan Fidan, “İsrail, kendi güvenliğinin peşinde koşmuyor, daha fazla toprak peşinde koşuyor. İşi daha karmaşık hale getiren şu; İsrail, Avrupa ve ABD’den müthiş bir destek alıyor” dedi.

ADF2026 HostTALK’a konuşmacı olarak katılan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, özetle şu mesajları verdi: “İran’daki savaşın Rusya-Ukrayna görüşmelerini bir tarafa itmek zorunda kaldığını görüyoruz. Umuyoruz ki İran’da bir ateşkes anlaşması ve bir barış anlaşması imzalanır ve hemen biz de bütün dikkatimizi Ukrayna’ya çevirebiliriz, görüşmeleri devam ettiririz. İsrail kendi güvenliğinin peşinden koşmuyor, daha fazla toprak peşinden koşuyor ve özellikle Netanyahu güvenliği gerekçe göstererek daha fazla toprak almaya çalışıyor.

Forumda kurulan Afrika Kültür Evi büyük ilgi gördü.

BÖLGE UYANIŞIN ŞAFAĞINDA

Bölgede sonsuza kadar barışçıl bir şekilde yaşamanın tek yolu, diğer ülkelerin de aynı şekilde toprak bütünlüğüne saygı duyarak ve sınırlarını tanıyarak yaşamaları. Herhangi bir güvenlik gerekçesi varsa bunlara ilgili taraflar odaklanabilir fakat buraları işgal etmeye başladığınızda kendi dini inanışınız açısından bunu yapmaya başlarsınız, diyaloğun önünde kesmiş olursunuz. İsrail’in şu anda hem Avrupa’dan hem de ABD’den müthiş bir destek alması işi daha da karmaşık hale getiriyor. Bölgesel ülkeler de yeni bir uyanışın şafağında. İsrail’in bölgesel bir tehdit oluşturduğunu artık biliyorlar.” Fidan, Trump’ın Ortadoğu ve Arap İşlerinden sorumlu Özel Temsilcisi, ABD Dışişleri Bakanlığı Afrika Özel Temsilcisi Massad Fares Boulos’u kabul etti.

‘EYLEM PLANI’ İMZALANDI

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, dün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüştü. Görüşmesinin ardından “Türkiye Dışişleri Bakanlığı ile Rusya Dışişleri Bakanlığı arasında 2026-2027 İstişare Eylem Planı” imzalandı.

LAVROV’DAN UKRAYNA AÇIKLAMASI: KOŞULLAR OLUŞURSA MASAYA OTURURUZ

ANTALYA Diplomasi Forumu’nda konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’nin İran’daki operasyonunun amaçlarından birinin Hürmüz Boğazı’ndan geçen petrol akışının kontrolünü ele geçirmek olduğunu belirtti. Ukrayna’nın Batılı ülkeler tarafından desteklendiğini belirterek, “Bu savaş Batı tarafından hazırlanmış bir projedir ve Ukrayna üzerinden yürütülmektedir” dedi. Avrupa ülkelerini de eleştiren Lavrov, özellikle Almanya ve Finlandiya gibi ülkelerin Ukrayna’ya verdiği desteğin “tehlikeli sonuçlar doğurduğunu” savundu ve “Nazizmin yeniden meşrulaştırıldığını görüyoruz” ifadelerini kullandı. Batı’yı çifte standart uygulamakla suçlayan Lavrov, insan hakları ve Avrupa değerleri konusunda tutarsızlık olduğunu belirtti. Rusya’nın müzakerelere kapalı olmadığını yineledi ve tüm eleştirilere rağmen Rusya’nın müzakerelere açık olduğunu belirterek, “Koşullar oluştuğunda görüşmeye hazırız. Ancak kırmızı çizgilerimiz nettir. Yer ve zaman belirlensin, biz hazırız. Fakat hedeflerimiz, başkomutanımız tarafından açıkça ortaya konmuştur” dedi.

Sergey Lavrov - Hakan Fidan

‘FİLİSTİN İÇİN TEK YÜREK’ PROGRAMINA KATILAN EMİNE ERDOĞAN: ORTAK VİCDANDA BULUŞTUK

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu 2026 kapsamında düzenlenen “Filistin İçin Tek Yürek” temalı programa katıldı. Programda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Mehriban Aliyeva, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın eşi Nilden Bektaş Erhürman, KKTC Başbakanı Ünal Üstel’in eşi Zerrin Üstel, Sırbistan Başbakanı Duro Macut’un eşi Jelica Bjekic Macut, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Denis Becirovic’in eşi Mirela Becirovic, Filistin’in Ankara Büyükelçisi Nasri Abu Jaish, BM Genel Sekreterinin Çocuklara Karşı Şiddet Özel Temsilcisi Dr. Najat Maalla M’jid, eski Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic, eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Roza Otunbayeva, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in kızı Leyla Aliyeva ve bazı milletvekilleri ile davetliler de yer aldı. Uluslararası kuruluşların temsilcilerinin konuşma yaptığı etkinlikte, Exeter Üniversitesi’nden İsrailli tarihçi Profesör Ilan Pappe’nin video mesajı gösterildi. Program sonunda aile fotoğrafı çektirildi. Emine Erdoğan, NSosyal hesabından etkinliğe ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: “Antalya Diplomasi Forumu kapsamında ‘Filistin İçin Tek Yürek’ konulu panelde değerli lider eşleri, farklı ülkelerden bakanlar ve uluslararası kuruluşların temsilcileriyle ortak vicdanda buluştuk. Davetimize icabet ederek Filistin’in yanında olduğunu gösteren tüm konuklarımıza şükranlarımı sunuyor, bu dayanışmanın kalıcı ve anlamlı sonuçlara vesile olmasını temenni ediyorum.”

Emine Erdoğan ve lider eşleri etkinlikle aynı temalı sergiyi gezdi.