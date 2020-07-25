Hürriyet duyurmuştu; yakalandı

Eski İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Celal Yılmaz, 17 Ağustos 2015’te Halkalı’da trafikte tartıştığı Ahmet Sülüşoğlu’nu (32) üç kurşunla öldürmüş, ceza almamıştı. Ancak kararın Yargıtay tarafından bozulmasından sonra ortadan kaybolan Yılmaz’ın 1.5 yıl sonra Antalya’da yakalanması Sülüşoğlu ailesini umutlandırdı. Annesini çocukken kaybeden Ahmet Sülüşoğlu için “Elimde büyüdü” diyen yengesi Serpil Sülüşoğlu sanığın yakalanması üzerine şöyle konuştu: “Şaşırdık çünkü yakalanacağını asla düşünmüyorduk. En başından beri korunuyordu, kollanıyordu. İlk yargılama tiyatroydu. Zaten 2.5 ay sürdü. Cinayet sonrası delilleri karartmak için senaryo yazmak için Ahmet’in ölümünü 9 saat sonra bize söylemişlerdi. Biz evladımızın öldürüldüğünü bilmeden uyuduk o gece yataklarımızda. Ne acı.

‘GÜLEREK AYRILMIŞLARDI’

Bakalım adalet bu kez tecelli edecek mi? Sanık ceza almadığında avukatı bir dizini ve ellerini havaya kaldırıp başardık hareketi yaptı bizim önümüzde. Acılı bir ailenin karşısında bu yapılır mı? Duruşmadan gülerek çıktılar. Dilerim onları güldüren o adalet o kapıdan bizi güldürerek çıkartır. O hareketi bize yaptırır. Umarız bize yaşattıkları acıları tekrar yaşatmazlar. Umarız bu kez yargı yaptığı hatayı telafi eder.” Celal Yılmaz, önceki gün Antalya’da düzenlenen operasyonla yakalandı. Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.



