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Haber Giriş: 05.01.2021 - 11:24 | Son Güncelleme:

Hürriyet duyurmuştu... Prof. Dr. İlhan Başgöz, ambulans uçakla Türkiye’ye getirildi

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Hürriyet duyurmuştu... Prof. Dr. İlhan Başgöz, ambulans uçakla Türkiye’ye getirildi
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Uzun yıllardır ABD’de yaşayan Türk halk bilimci Prof. Dr. İlhan Başgöz, Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen ambulans uçakla Türkiye’ye getirildi. Basın mensuplarına açıklama yapan Prof. Dr. Başgöz, "33 sene yurt dışında çalıştım. Yorgunluğun içindeyim. Memleketime dönmenin sevincini Enver Gökçe'nin dizesiyle anlatacağım; Senin emekçin olaydım, şen olası türküsü dost kokusu, dost selamı Türkiye" dedi. Çok yorgun olduğunu ve konuşamayacağını belirten Prof. Dr. Başgöz, tedavisi için Ankara Şehir Hastanesine götürüldü. Hürriyet yazarı Doğan Hızlan, İlhan Hoca'nın Türkiye'de tedavi görmek istediğini köşesinden duyurmuştu.

ABD'de yaşayan ve kanser tedavisinin Türkiye'de devam etmesini isteyen Türk halk bilimci Prof. Dr. İlhan Başgöz (98) Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla Ankara'ya getirildi. Prof. Dr. Başgöz, memleketine dönmenin sevincini, şair Enver Gökçe'nin "Senin emekçin olaydım, şen olası türküsü dost kokusu, dost selamı Türkiye" dizesiyle anlattı.

Hürriyet duyurmuştu... Prof. Dr. İlhan Başgöz, ambulans uçakla Türkiye’ye getirildi

ABD'de yıllardır kanser tedavisi gören Prof. Dr. İlhan Başgöz'ün son 2 yılda durumu ağırlaştı. Prof. Dr. İlhan Başgöz'ün, geçen ağustos ayında yatağından kalkmaya çalışırken düşmesi sonucu kaburgaları kırıldı. O tarihten bu yana yatağından kalkamayan ve salgın nedeniyle tedavisinde zorluklar yaşayan Prof. Dr. İlhan Başgöz, tedavisine Türkiye'de devam etmek istediğini belirtti. Prof. Dr. Başgöz'ün Türkiye'ye dönme talebinin basına yansıması ardından Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, önceki gün ABD'ye ambulans uçak gönderdi. Prof. Dr. İlhan Başgöz'ü taşıyan ambulans uçak, Indianapolis'ten Türkiye'ye hareket etti. Uçak, bugün Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi. Burada sağlık görevlileri tarafından karşılanan uçakta bulunan Başgöz, sedyeyle alınarak ambulansa taşındı.

Hürriyet duyurmuştu... Prof. Dr. İlhan Başgöz, ambulans uçakla Türkiye’ye getirildi

Basın mensuplarına açıklama yapan Prof. Dr. Başgöz, "33 sene yurt dışında çalıştım. Yorgunluğun içindeyim. Memleketime dönmenin sevincini Enver Gökçe'nin dizesiyle anlatacağım; Senin emekçin olaydım, şen olası türküsü dost kokusu, dost selamı Türkiye" dedi. Çok yorgun olduğunu ve konuşamayacağını belirten Prof. Dr. Başgöz, tedavisi için Ankara Şehir Hastanesine götürüldü.

Prof. Dr. İlhan Başgöz, ambulans uçakla Türkiye’ye nakledildi
Prof. Dr. İlhan Başgöz, ambulans uçakla Türkiye’ye nakledildi

ÜSTÜN HİZMET ÖDÜLÜ

1921 Sivas doğumlu Prof. Dr. İlhan Başgöz, 1960’ta geldiği ABD’de önce California Üniversitesi, ardından Bloomington’daki Indiana Üniversitesinde dersler verdi. Emekli olduktan sonra Türkiye’de Bilkent, Van Yüzüncü Yıl ve ODTÜ’de de dersler veren Başgöz, Türk halk kültürü üzerine yaptığı araştırmaları ve yazdığı kitapları ile bu alanda hayattaki en önemli Türk halk bilimci olarak tanınıyor.

Hürriyet duyurmuştu... Prof. Dr. İlhan Başgöz, ambulans uçakla Türkiye’ye getirildi

Türk halk edebiyatının en önemli isimlerinden olan Prof. Dr. Başgöz askerlikten sonra Ford Vakfı’nın bursuyla ABD’ye gitti. California Üniversitesi ve Berkeley’de araştırmacı olarak çalıştı. Indiana Üniversitesi Ural-Altay Dilleri Bölümü’nde öğretim üyesi, 1981’de Indiana Üniversitesi Türk Araştırmaları Programı yöneticiliği yaptı. Amerikan Folklor Cemiyeti onur üyesi seçildi. 1987’de Indiana Üniversitesi’nden emekli oldu. 1998’de Türkiye’ye dönerek, üç yıl Bilkent ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde Türk halk edebiyatı dersleri verdi. Türk folkloru alanında uluslararası üne sahip Başgöz’ün, genel folklor kitapları, halk ozanlarına ilişkin incelemeleri, sözlü halk edebiyatı derlemeleri var. Başgöz, 1996’da Nasreddin Hoca Onur Ödülü, 1997’de Kültür Bakanlığı Üstün Hizmet Ödülü, 2000’de Hacı Bektaş Veli Dostluk ve Barış Ödülü ‘nün de sahibi.

Hürriyet duyurmuştu... Prof. Dr. İlhan Başgöz, ambulans uçakla Türkiye’ye getirildi

(Hürriyet yazarı Doğan Hızlan, Prof. Dr. İlhan Başgöz’ün Türkiye’ye dönüp tedavisine burada devam etmeyi istediğini 28 Aralık’ta gündeme getirmişti.)

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