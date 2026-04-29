Hürriyet duyurmuştu... Madenci eyleminde anlaşma

Ankara’da bir süredir eylem yapan maden işçileri, yapılan görüşmelerin ardından eylemlerini sonlandırdı. Dün İçişleri Bakanlığı’nda yapılan ve yaklaşık 2 saat süren toplantının ardından maden işçileri ile işveren şirket anlaşmaya vardı. Uzlaşma sonucunda, toplam 96 milyon 340 bin TL işçilerin hesaplarına yatırıldı. Kalan ücretler için de 15 gün süre istendi.

Ankara’da eylem yapan maden işçilerinin eylemlerini değerlendirmek amacıyla işçi ve işveren tarafları arasında bir görüşme yapıldı. İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik’in başkanlığında yapılan toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdür Vekili Oğuz Tuncay, Rehberlik ve Teftiş Başkan Vekili Erol Güner, Ankara Vali Yardımcısı Gürsoy Osman Bilgin, Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç, Emniyet Güvenlik Daire Başkanı Emrullah Gölcük, Bağımsız Maden-İş Sendikası Başkanı Gökay Çakır, Yıldızlar SSS Holding CEO’su Ali Vahit Atıcı, Sendika yetkilisi Başaran Aksu, maden işçisi Sinan Koçak, maden işçisi Özcan Gültekin ve Doruk Madencilik Şirketi sahibi Sabahattin Yıldız katıldı.

ANLAŞMAYA VARILDI

Saat 16.00’da başlayan toplantıda grev ve eylemleri sona erdirmek üzere uzlaşma zemini üzerinde görüşmeler yapıldı. Yaklaşık 2 saatlik toplantının ardından anlaşmaya varıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “İçişleri Bakanlığı’ndaki toplantı tarafların uzlaşmasıyla sonuçlanmıştır. İşçiler, işverenle anlaşarak eylemi noktaladıklarını açıklamışlardır” denildi.

Gözden Kaçmasın Utanması da kalmamış: İmamoğlu rüşvet villaları için bana dava açmış Haberi görüntüle

BAYRAKTAR: BU ŞİRKETE RUHSAT VERMEM

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Doruk Maden işçileri konusunda hükümetin elinden geleni yaptığını vurgulayarak işverenin çıkardığı sorunlara değindi. Bakan Bayraktar, “Ben bu şirkete bir daha asla ruhsat vermem. Yükümlülüklerini yerine getirmeyene maden ruhsatı yok” dedi.

86 MİLYON BİZİM YANIMIZDAYMIŞ

Anlaşmanın ardından işçiler Kurtuluş Parkı’nda bir araya gelerek kutlama yaptı. Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Çakır, “Bizler bir mücadele verdik, mücadele ettik ama sizlerin katkılarıyla, hep beraber kazandığımıza her zaman inanıyoruz. Evet, biz 150 işçiyle eylemi başlattık ama şunu da gördük ki, 86 milyon bizim yanımızdaymış” dedi.





Bağımsız Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır başkanlığındaki heyet, basın açıklamasıyla eylem ve grevi sonlandırdıklarını açıkladıktan sonra İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’ye teşekkür ziyaretinde bulundu. Eylemin suhuletle ve uzlaşıyla sona ermesinde Bakan Çiftçi’nin devreye girmesinin kendileri için çok değerli olduğunu ifade eden Çakır, “Her şey için çok teşekkür ederiz” dedi. İşçiler, Bakan Çiftçi’ye çiçek takdim etti. İçişleri Bakanı Sayın Çiftçi, “Hayırlı uğurlu olsun. Artık eylemi sonlandırıp memlekete dönüyorsunuz. Yolunuz açık olsun. Bir daha da böyle tablolar olmasın inşallah” dedi. Çakır, emniyet güçlerine de çiçek hediye etti.

Gözden Kaçmasın Tamam da ne alaka Haberi görüntüle

ÇİFTÇİ: ÖDENECEK

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, dün madencilerin eylemini köşesine taşırken, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’yle yaptığı görüşmeyi de yazmıştı. Çiftçi, işverenle görüştüğünü ve maaşların ödeneceğini söylemişti.



