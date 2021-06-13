Hürriyet duyurmuştu! Balıkesir'deki tepki çeken olay sonrası flaş gelişme

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında denizde, kıyılarda ve tesislerde yürütülen denetim çalışmaları devam ediyor.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, gübre üretimi konusunda faaliyet gösteren bir sanayi tesisinde, Bakanlık ekiplerince, kapsamlı inceleme ve denetim yapıldı.

Denetimler sonucunda, Çevre Kanunu'nda belirtilen yükümlülükleri yerine getirmediği tespit edilen tesisin gerekli çevresel tedbirleri alıncaya kadar faaliyetlerinin durdurulmasına karar verildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Balıkesir Valiliği, Erdek ilçesinde faaliyet gösteren ve atık suyunu Marmara Denizi'ne arıtmadan akıttığı iddia edilen Bandırma Gübre Fabrikaları AŞ'nin (BAGFAŞ) soğutma suyu deşarj hattından numune alındığını, analiz sonucuna göre işlem yapılacağını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, fabrikanın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce sürekli denetim altında bulundurulan bir sanayi tesisi olduğu belirtildi.

1 HAZİRAN’DA CEZA

Hürriyet’in sorularını yanıtlayan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bürokratları ise hem Bandırma’daki fabrikaya hem Dilovası’ndaki tesise denetim ekiplerinin gönderildiğini bildirdiler. Yetkililer, Bandırma’daki BAGFAŞ’a ilişkin, “İl Müdürlüğümüze bu işletmeyle ilgili daha önce de benzer şikâyet ve ihbarlar intikal etmiştir. Teknik personelce denetim yapılmış, işletme bünyesindeki kıyı tesisinde depolanan sarı renkli kükürt maddesinin Bandırma Körfezi’ne atılmış olduğu tespit edilmiş. Analiz sonucu işletmeye 96 bin 561 lira yaptırım uygulanmış ve karar 1 Haziran’da tebliğ edilmiştir” denildi.

ANALİZE GÖRE YENİ CEZA

“Cezanızın üzerinden bir hafta geçmeden yeniden kirletmiş, neden kapatılmıyor, cezalar mı yetersiz” sorumuza yetkililer, “Öncelikle analizin sonucuna göre işletmeye yeni bir ceza kesilip kesilmeyeceğine karar verilecek. Cezayı gerektiren bir durum varsa, son 3 yıl içinde Çevre Kanunu’na aykırılık sayısına göre 96 bin 561 liranın 2 ya da 3 katı ilave ceza kesilebilir. Ayrıca kirleticinin miktarına göre işletmeye sınır değerlere gelinmesi konusunda süre tanınabilir ya da ‘kısmen veya tamamen, süreli veya süresiz’ olarak faaliyeti durdurulabilir” yanıtını verdiler.

MARMARA’DA 300 EK DENETÇİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri, müsilaj sonrasında Marmara havzasındaki ilgili tüm müdürlüklere genelge gönderilerek denetimlerin sıkılaştırılması talimatı verildiğini anlattılar. Merkezden gönderilen 300 ilave denetçinin Marmara havzasında göreve başladığını, 1 ayda 450 civarında su kirliliği denetimi yapılarak toplam 6.5 milyon TL ceza kesildiğini söylediler.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara