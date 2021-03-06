Hürriyet dün yazdı! 191. kurban

Bursa’nın Kestel ilçesi Ankara Bulvarı’nda, önceki gün saat 20.45 sıralarında, Ankara yönüne giden Görkem Y. yönetimindeki otomobil, sipariş götüren, aynı istikametteki motokurye Hakan Mutlu’nun (20) kullandığı motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce havalanan Mutlu, yol kenarına düşerek sürüklenirken, kazanın ardından kontrolden çıkan otomobil de refüje çarparak alev aldı. Yanan otomobil, diğer sürücülerin müdahalesiyle söndürülürken, kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki kontrolünün ardından Hakan Mutlu’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Görkem Y.’nin ise 0,53 promil alkollü olduğu tespit edildi.

KAZALAR ARTTI

Tüm Anadolu Motosikletli Kuryeler Federasyonu, önceki sabah yaptığı açıklamada, Türkiye’de ilk koronavirüs vakası görülmesinden bu yana meydana gelen kazalarda toplam 190 motokuryenin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı. Hakan Mutlu’nun ölmesiyle bu rakam da 191’e çıktı.