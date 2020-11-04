Hürriyet detaylara ulaştı: Ölüm bakkalı! Hayati ölüm dağıtmış

Türkiye’de son günlerde ‘kaçak içki’ veya ‘sahte içki’ sebebiyle hayatını kaybedenler konuşuluyor. Sadece İzmir’de 9 Ekim ile 23 Ekim arasında 30 kişi bu yüzden hayatını kaybetti. İstanbul’da ise ekim ayında 49 alkol zehirlenmesi meydana geldi, 9 kişi hayatını kaybetti. 9 kişinin ise hayati tehlikesi sürüyor. Son olarak Bodrum’da 3 kişi aynı sebepten hayatını kaybetti. Bodrum’daki ölümlerin izini süren jandarma, İzmir’de bu içkileri üreten bir şebekenin izine ulaştı. Bodrum bağlantıları gözaltına alındı. İzmir ve İstanbul’daki ölümlerin de bu şebekenin sattığı alkoller yüzünden olması ihtimali üzerinde duruluyor.

ÖLÜM BAKKALI

Bodrum Gündoğan’da yaşayan Yelda Dağıtman 10 Ekim’de, Çömlekçi Mahallesi’nde yaşayan İbrahim Yanık ve Semran Çilek Başkurt ise 12 Ekim günü evlerinde baygın vaziyette bulundu. Acilen hastaneye kaldırıldılar ancak kaçak içkiden zehirlendikleri anlaşılan üç kişi hayatlarını kaybetti. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturmada, jandarma ekipleri kaçak içkilerin İzmir’de hazırlandığını ve ‘dağıtıcı’ konumundaki iki kişi tarafından Bodrum’a getirilerek pazarlandığını belirledi. Çömlekçi mahallesindeki ‘Bakkal Hayati’ adlı kişi vasıtasıyla bu içkilerin satıldığı tespit edildi.

‘DURUM KRİTİK’

Soruşturmadaki tespitlere göre içkiyi içenlerin hastanelik olması ve bir kişinin de hayatını kaybetmesi üzerine Hayati adlı bakkal, “Bir kişi öldü, diğerleri hastanede, durum kritik!” diyerek üreticilere durumu bildirdi. Bunun üzerine içkileri getiren iki dağıtıcı telefonlarını kapatarak kayıplara karıştı. Ancak şüpheliler jandarmanın yaptığı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 4’ü ‘taksirle ölüme sebebiyet vermek’ ve ‘Kaçakçılık Kanunu’na muhalefet’ suçlarından tutuklandı, bir kişi ise ‘adli kontrol’ tedbiri konularak serbest bırakıldı. Kaçak içki dağıtımında kullanılan araç ise bir oto yıkamacıda bulundu. İzmir’de de bu içkileri piyasaya süren şebekenin Çeşme, Kuşadası, Didim gibi turistik yerlere de kaçak içki dağıtımı yaptığı belirlendi. İlgili birimler uyarıldı. İstanbul’daki ölümlerle de bağlantısı araştırılıyor. Soruşturma devam ediyor.

KAMUFLAJI AROMA

Yasadışı olarak üretilen alkollü içkilerde ‘etil alkol’ yerine çok daha ucuz olan ‘metil alkol’ kullanıyor. ‘Metil alkol’ tarım ürünlerinin damıtılmasıyla elde ediliyor ve kimya sanayinde kullanılıyor Bu tür alkol odun, kömür ve hatta doğalgaz damıtılarak bile yapılabiliyor. Kaçakçılar bu alkolle yaptıkları içkilere aroma da katarak gerçeğine yakın hale getirmeye çalışıyor.

NASIL ANLAŞILIR?





Rengi, kokusu ve şişesi farklıdır. Şişenin üzerinde bakanlık onaylı kayıt numarası, ambalaj üzerinde de TAPDK bandrolü olması gerekir. Ölümcül olan metil alkol zehirlenmesinin ilk belirtileri bilinçsiz hareketler, baş dönmesi ve uyku halidir. Göze giden beyin sinirlerinin tahribatı nedeniyle görme kaybı ortaya çıkabilir. Ayrıca beyinde yol açtığı hasarlar nedeniyle yürümede zorluk, hareket kabiliyetini kaybetme ve anormal düşünce bozuklukları gibi problemler de baş gösterir.