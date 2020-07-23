Hürriyet dehşet evinde... Bu gülüş işte burada soldu

Muğla’ya daha önce birçok kez haber için gelmiştim. Ancak bu kadar ürpertici bir olayla ilk defa karşılaşıyordum. Gördüğüm cinayet mahalleri içinde de birkaç dönümlük bahçe içindeki o metruk bağ evi kadar ürkütücü olanını görmemiştim.

Pınar’ın katledildiği yer ‘Yayla’ denen bir bölge. Eskiden Gökova’daki köylüler yayla olarak kullanırmış. Şimdilerde Muğla’daki varlıklı ailelerin müstakil bağ evlerinin olduğu bir yer.

Birkaç dönümlük bahçeler içinde yöresel mimari ile işlenmiş sakin ve mazbut yapılar yığını. İlk bakışta sessiz ve huzur veren bir havası var. Ama artık ‘olay yeri’ olarak vasıflandırılan bahçeden içeri girdikten sonra bu sükûneti bozan o meşum cinayetin izlerini gördükçe tüylerim ürperdi. Ev metruk bir haldeydi. Yaşam belirtisi yoktu. Bahçede muntazaman bakımı yapılmış domates ve diğer sebzeler de olmasa burada bir yaşam olduğuna kimse inanmazdı. Bir de köşedeki depo... Kasalarla yığılmış bira şişeleri, bar tabureleri, renkli variller...





SUNDURMADAKİ VARİL

Eve yaklaşır yaklaşmaz ilk dikkatimi çeken sundurmanın altındaki varil. Üzerinde yanık izleri vardı. Hemen yanı başında da küller... Pınar’ın katili cesedi bu bahçede yakmış ve böyle bir varile koymuştu. Belli ki bu varilleri boyayıp dönüştürerek barda aksesuvar olarak kullanıyordu. Eğlence masası olarak kullanılan bu varillerden biri bu kez bir katilin kamuflaj malzemesine dönüşmüştü.

CANİNİN SUÇ ALETİ Metruk haldeki bağ evinin bahçesinde variller var. Cemal Metin Avcı’nın Pınar Gültekin’i öldürüp yaktığı varillerden...

KATLİAM EVİ

Ardından Pınar’ın katledildiği bağ evine girdim. Tüylerim diken diken oldu. Daha birkaç gün önce genç bir kız burada canice öldürülmüştü. Evin içi dağınık bir haldeydi. Yerde halı kaymış, bir kenara doğru yığılmıştı. Boğuşma izleri olabilirdi. Şöminede de taze yanmış bir ateşin izleri vardı. Küller olduğu gibi duruyordu. Mutfakta da hiçbir canlılık yok. Arka odalardan birine metal bar tabureleri yığılmış. Yatak odasında eski bir yatak, üzerine yığılmış, kullanılamaz durumda eşyalar. Dışarıda artık kullanılamaz halde bir mangal. Bütün bunlar burasının eski veya yeni bir sevgili ile ‘romantik’ bir buluşma mekânı olamayacağını adeta haykırıyor.

BİTLİS’TE TOPRAĞA VERİLDİ

Öte yandan Pınar Gültekin, memleketi Bitlis’in Hizan ilçesine bağlı Gayda köyünde, dün gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Hizan Merkez Camisi’nde kılınan cenaze namazı sonrası Pınar’ın tabutu kadınlar tarafından taşındı. Baba Sıddık ve anne Şefika Gültekin’in gözyaşlarına boğulduğu cenaze törenine Hizan Kaymakamı Mustafa Köleoğlu, Belediye Başkanı Cezail Aktaş, HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ile çok sayıda vatandaş katıldı.

BURADA BULUNDU En son Pınar’ın cesedinin bulunduğu yere gittim. Bağ evine 10 kilometre uzakta. Yol kenarında, hafriyat ve atık dökülen bir bölge. ‘Mekânsızların’ da sık sık âlem yaptığı bir yer olduğuna dair bolca izler var. Etraf çuvallar dolusu çöpler, boş tenekelerle dolu. Katil cesedi koyduğu varilin böyle bir ortamda dikkat çekmeyeceğini düşünmüş olmalı.

KAN DONDURAN İTİRAFLAR Cemal Metin Avcı’nın jandarma ve savcılıkta verdiği ifadenin ortaya çıkmasıyla, kan donduran cinayetir detayları da ortaya çıktı: “Saat 15.00 sıralarında kendisini aldım. Birlikte eve gittik. Kendisine yumruk attım. Yere düştü, kafasını yere çarptı. Biraz kan aktı... Boğazını 15-20 saniye kadar sıktım nefes alıp almadığını, tepki verip vermediğini kontrol ettim. Ancak nefes almıyordu.... Varili evin içine getirdim. Pınar’ı varilin içine koymak istedim ancak elimden kayıyordu. Sabit tutmak için orada bulunan iple boğazını sardım. Bir elimle ayaklarından, diğer elimle de boğazına sardığım ipten tutarak varilin içine koydum... Petrolden iki 1.5 litrelik şişelerde benzin aldım. Varilin içine biraz tahta parçası attım ve üzerine benzin döküp yaktım. Benzini bir anda dökmemle alev yükseldi.”

Öte yandan Avcı’nın ailesi avukatlarını azletti. Yerine yeni bir avukat tayin edildi.

YAKACAKSIN BURALARI!

Komşusu Gülendam Hanım

Yakınlarda başka bağ evleri de var. Ama çok iç içe değiller. Fail o gün bahçede ateş yaktığında çıkan duman komşulara kadar gitmiş. Rahatsız olmuşlar. Hatta ‘Yakacaksın buraları, ne yapıyorsun?’ diye uyarmış biri. Ama neyin yandığını herkes gibi onlar da televizyonlardan öğrenmişler. Bağ evinden sonra Pınar’ın kaldığı eve gittim. Komşuları ve ev sahibiyle konuştum. Hepsinin ortak söylediği Pınar’ın düzenli ve uyumlu bir kimse olduğu. Komşusu Gülendam Hanım, ‘Böyle caniler oldukça dünya düzelmez’ diyerek dile getirdi acısını. Ev sahibi Sefa Bey ise kendi ölçüleriyle değerlendirdi Pınar’ı: “Kirasını hiç aksatmazdı, gürültüsü patırtısı yoktu.”

SON GÖRENLER ANLATTI... OKULU BİR BİTİREYİM

Canice katledilen Pınar Gültekin’in ölmeden bir gün önce birlikte olduğu arkadaşları Hürriyet’e konuştu. Burcu Özdemir ve Selver Gür, Pınar ile yaptıkları son görüşmeyi anlattı. Selver Gür ‘Her günümüz beraber geçiyordu. Bir sevgilisi olsa mutlaka bilirdim’ dedi.



Burcu Özdemir: Çarşamba günü 11.30’a kadar oturduk, sonra o başka bir mekana gitti. 01.30 gibi vedalaştık. ‘Eve gidiyorum, görüşürüz’ dedi ve gitti. Perşembe saat 17.00’den itibaren telefonuna ulaşamadık. Aramaya başladılar. Biz faili hiç tanımıyoruz. Bizim çevremizde çoğu kimse de tanımıyor. Pınar ile ortak arkadaşlarımızın hiçbiri tanımıyor. Pınar’dan da duymadık. Olaydan sonra haberdar olduk. Biz ilişki olup olmadığını da bilmiyoruz. Pınar’ın o adamı tanıyan arkadaşları var sadece. Pınar tek yaşıyordu. Neşe dolu biriydi. Son senesiydi. Planları vardı. Deli dolu bir kızdı. ‘Okulu bir bitireyim, önümüze bakarız, güzel şeyler olacak’ diyordu. Hayalleri vardı tabi. Ailesiyle de hiçbir sıkıntısı yoktu. Mutlu bir hayatı vardı. Yazıklar olsun bunu yapana. Eşyalarını toplayacağız. Çok zor bir durum. Bütün arkadaşları size Pınar’ın ne kadar iyi bir insan odluğunu zaten söyleyecektir. Pırıl pırıl bir kızdı. Sevilirdi, severdi, saygılıydı.



Selver Gür: 6 yıllık arkadaşıyım. Böyle bir konudan haberim yoktu. En son çarşamba günü konuştuk. Sonraki gün WhatsApp’tan yazdım cevap vermedi. Bir daha da konuşamadık. Bir ilişkisi olduğunu bilmiyorduk. Her gün birlikteydik. Sevgilisi olsa mutlaka bilirdim. En son konuştuğumuzda okuldaki dersleriyle ilgili konuştuk. Yaz sonu okulu bitirip gidecekti. Çok az dersi kalmıştı. Bitiyordu. En yakın arkadaşımdı benim. Acım çok taze. Bir şey söyleyemiyorum. Çok canice bir durum. Onu çok seviyoruz.

Sinan Kurt (Arkadaşı): Sohbet etmeyi, birlikte vakit geçirmeyi seven biriydi. Modu hiç düşmezdi. Hep enerji dolu ve cıvıl cıvıldı. İlişkisi olduğunu veya bu konuda bir sıkıntısı olduğunu duymadık. Ailesi İstanbul’da yaşıyor, arkadaşları da yanına gelip giderdi. Birkaç gün önce görüşmüştük. Olağandışı bir hali de yoktu.

Batuhan Altın (Pınar’ın oynadığı kısa filmi çeken arkadaşı): Bir arkadaşım vasıtasıyla tanışmıştık. Severek ve içten bir şekilde oynadı. Samimiydi. Geçen yıl tam bu zamanlarda çektik filmi. 7 Ağustos’ta da yayımladık. Enerjik ve neşeli biriydi.