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HaberlerGündem HaberleriHurriyet.com.tr Bilim Yazarı Sinan Aliş SpaceX hakkında merak edilenleri cevaplıyor
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Haber Giriş: 31.05.2020 - 17:15,Son Güncelleme:

Hurriyet.com.tr Bilim Yazarı Sinan Aliş SpaceX hakkında merak edilenleri cevaplıyor

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Hurriyet.com.tr Bilim Yazarı Sinan Aliş SpaceX hakkında merak edilenleri cevaplıyor
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Hurriyet.com.tr Bilim Yazarı Sinan Aliş, SpaceX’in uzay aracının bugün istasyona kenetlenmesi ile ilgili merak edilen soruları Hürriyet Instagram hesabında yanıtlayacak.

SpaceX’in uzay aracı bugün istasyona kenetleniyor. Hurriyet.com.tr Bilim Yazarı Sinan Aliş saat 17.30’da Selim Öztürk moderatörlüğünde canlı yayında sorularınızı cevaplayacak.

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@hurriyetcomtr

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