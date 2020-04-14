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Haber Giriş: 14.04.2020 - 17:16,Son Güncelleme:

Hürriyet Bilim Kurulu'na sorun!

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Hürriyet Bilim Kurulu'na sorun!
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Alanında uzman, çok değerli hocalardan oluşan Hürriyet Bilim Kurulu, her gün koronavirüs ve salgınla ilgili sorularınıza cevap verecek. Sorularınızı hurriyetbilim@hurriyet.com.tr adresine veya 0 530 054 44 84 numaralı Whatsapp hattına isim ve soyisminizi yazarak yollayabilirsiniz.

İŞTE HÜRRİYET BİLİM KURULU:

· PROF. DR. İSMAİL BALIK Ankara - Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü Öğretim Üyesi

· PROF. DR. MEHMET CEYHAN - Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı

· PROF. DR. ZAFER KURUGÖL - Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

· PROF. DR. BARIŞ OTLU - Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Başkanı

· PROF. DR. AYNUR EREN TOPKAYA - Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı

· PROF. DR. DERYA ULUDÜZ - Cerrahpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

· PROF. DR. MELİH US - Kalp Damar Cerrahi Uzmanı

· PROF. DR. NECMETTİN ÜNAL - Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon ve Yoğun Bakım Uzmanı

· PROF. DR. ARİF VERİMLİ - Psikiyatrist

Hürriyet Bilim Kuruluna sorun

Sorularınızı hurriyetbilim@hurriyet.com.tr adresine veya 0 530 054 44 84 numaralı Whatsapp hattına isim ve soyisminizi yazarak yollayabilirsiniz.

 

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