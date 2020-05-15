Hürriyet Bilim Kurulu yanıtlıyor: Sokak yasağında... Evliliğe dikkat

PROF. DR. ARİF VERİMLİ (Psikiyatrist):

Anormal zamanlarda hiç kimseden normal davranmasını beklemiyoruz. İnsan beyni eleştiriyi ve olumsuzu sıralamakta daha hızlı çalışır. Olumlu yönleri ve artıları daha yavaş sıralar. Evlenmeye zorlanmadığınıza göre eşinizle severek evlendiğiniz ön kabulüyle şu süreç içinde konuyu hiç açmayın. Eşinizle olumlu yönlerinize odaklanın. Süreç sonunda isteksizlik ve beğenisizlik devam ederse aile terapisi yardımı alarak sorunu çözeceğinizi düşünüyorum.

ALIŞVERİŞ POŞETLERİNİ EVDE TUTMAYIN

Elif SOLAK soruyor:

Sokağa çıkma yasağı öncesi eve market alışverişimizi yapıyoruz... Marketten/ pazardan getirdiğimiz her ürünü temizleyip silmek zorunda mıyız?

PROF. DR. BARIŞ OTLU (Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Başkanı):

Bu dönemde alışveriş sonrası marketten getirilen poşetleri çöp kutusuna atmak hastalıktan korunmak için faydalı olacaktır. Marketten getirilen malzemelerin, evdeki temiz eşyalarla temasını sınırlayın. Dışarıdan gelen eşyalarla temas eden yüzeyleri dezenfektan ya da sabunlu su ile temizleyin. Yapılan çalışmalar virüsün karton, plastik gibi gıda ambalajı olabilecek materyaller üzerinde bir süre daha (72 saate kadar) aktif bir şekilde bulunabileceğini göstermektedir. Ancak ısı ve güneş ışınları bu tür yüzeylerde virüsün daha hızlı bir şekilde etkisiz hale gelmesini sağlayacaktır. Bunun ne kadar sürede gerçekleşebileceği ile ilgili henüz bilimsel bir veri bulunmamaktadır. Ancak yine de mümkün olduğunca gıda paketlerini 2-3 saat kadar açık havada (balkonda) ve doğrudan güneş alacak şekilde bekletmenizin yararlı olabileceğini düşünüyorum. Yine ambalajlı ürünleri buzdolabına kaldırmadan önce sabunlu su ile silmek gıdaların hijyeni ve hastalıktan korunmak için önemlidir. Tüm bu işlemlerin öncesi ve sonrasında ellerimizi sabun ve suyla en az 20 saniye yıkamayı unutmayın.

AÇIK HAVA DA AVM KADAR RİSKLİ

Tuncay KOZANOĞLU soruyor:

Virüs tedbirleri kapsamında deniz kenarında yürüyüş yapmak yasaklanmıştı. Ancak deniz kenarı yasak olunca kaldırımlarda yoğunluk oluyor. Bu koşullarda yürüyüşümüzü nasıl yapalım?

PROF. DR. MELİH US (Kalp Damar Cerrahi Uzmanı):

Çok haklısınız, AVM açıkken deniz kenarı ve parkların yasak olması anlaşılmaz gelebilir. Muhtemelen önümüzdeki günlerde bu karar gözden geçirilecektir. Ancak sokaklarda çok fazla sayıda vatandaşımız var ve hem çoğu maskesiz hem de sosyal mesafeye dikkat edilmiyor. Böyle devam ederse şimdiye kadar ki emeklerimiz boşa gidebilir. Açık hava olması, sokakları AVM’lerden daha az riskli yapmıyor. İnsan olan her yerde bulaşma riski var. Mümkün olduğunca evin içinde veya varsa koşu bandında 4-5 hızda yürüyün. Tabii ki dışarıda yürümenin yerini tutmaz ancak salgın zamanında önceliğimiz sizi virüsün bulaşmasından korumak.

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