Hürriyet Bilim Kurulu yanıtlıyor: Oruç arasında sebze meyve tüketin

PROF. DR. MEHMET CEYHAN (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı):









Bu dönemde herkesin dengeli beslenmesi ve bol sebze meyve tüketmesi gerekiyor. Bunu oruç tutarak yapabiliyorlarsa, iftar ve sahurda uygun yiyebiliyorlarsa oruç tutmakta sorun yok. Ancak hastalık belirtisi olanların bol sıvı tüketmesi yani oruç tutmaması lazım. Sağlıklı kişiler, oruç arasında bol sıvı, sebze ve meyveden oluşan bir gıda tüketimi yaparlarsa oruç tutabilir.

PLASTİK DAMACANA GÜVENLİ Mİ

Yusuf TÜRKMEN soruyor:

Öğrenmek istediğim plastik su damacanaları ne kadar güvenli? Tam ne yapmalı? Virüs üzerinde ne kadar yaşayabilir ve dışarıda ne kadar havalansa iyi olur?

PROF. DR. AYNUR EREN TOPKAYA (Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı):

Plastik su damacanalarının dışı 1/100 sulandırılmış çamaşır suyu ile silinebilir. Dışarıda 24 saat havalandırılsa iyi olur.

MASKE DEĞİŞİMİ YAPMAYIN

Taner ÇALIŞKAN soruyor:

Marketlerde maske takma zorunlu hale geldikten sonra, markete girmek için bekleyen vatandaşların marketten çıkan vatandaşlardan maskelerini alarak taktığı durumlara şahit oldum. Marketlerin kapı önünde müşterilerine ücretsiz maske dağıtmaları mümkün olamaz mı?

PROF. DR. NECMETTİN ÜNAL (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon ve Yoğun Bakım Uzmanı):

Fazla sayıda tanımadık kişinin olduğu, sosyal mesafenin korunması ve/veya havalandırmayla alakalı problem yaşama olasılığı olan yerlerde maske takılması gerekmektedir. Bu gereksinimin kişiler arasında maske değişimi yolu ile karşılanması kabul edilebilecek bir çözüm değildir. Market önleri veya başka yerlerde herkesin kolaylıkla maskeye ulaşabileceği şartların sağlanması ise önemli uygulamalardan birisi olmak durumundadır.

OKULLAR EYLÜLDE AÇILMALI

Furkan MUTLU ve Cem NACAR soruyor:

Okullar ne zaman açılabilir? 30 Nisan’da açılmaları mümkün mü?

PROF. DR. İSMAİL BALIK (Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü Öğretim Üyesi):

Virüsün yayılmasındaki en büyük risk sosyal mesafenin olmadığı ortamlardır. Okul, çocukların çok yakın bir arada kalarak virüsün yayılmasına en uygun yerlerden biri. Hastalık, çocuklarda çok daha hafif ya da belirtisiz geçiriliyor. Ancak çocuklar virüsü yetişkinlerine taşıyacakları için risk oluştururlar! Bu nedenle okulların, salgının tamamen kontrol altına alınmasından sonra açılması doğru olacaktır! Kişisel görüşüm okulların önümüzdeki eğitim döneminde yani eylül sonrası açılması yönündedir.