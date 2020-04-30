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Hazırlayan: Zeynep BİLGEHAN
Haber Giriş: 30.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Hürriyet Bilim Kurulu yanıtlıyor: Korona tıraşına dikkat

Zeynep BİLGEHAN
Zeynep BİLGEHAN
zbilgehan@hurriyet.com.tr
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Zeynep BİLGEHAN
Zeynep BİLGEHAN
zbilgehan@hurriyet.com.tr
Hürriyet Bilim Kurulu yanıtlıyor: Korona tıraşına dikkat
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“YA BERBER SİZDEN ÖNCE COVID-19'LU BİRİNİ TIRAŞ ETTİYSE?” Turan ELTUTAN soruyor: Eve berberi çağırıp saç tıraşı olabilir miyim? Koranavirüs için sakıncası var mı?

PROF. DR. NECMETTİN ÜNAL (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon ve Yoğun Bakım Uzmanı):

Hürriyet Bilim Kurulu yanıtlıyor: Korona tıraşına dikkat

Eve gelen berberin koronavirüs taşıyıcısı olmadığını, sizden önce COVID-19’lu bir hastayı tıraş etmediğini nereden bileceksiniz? Tıraş sırasında sosyal mesafenin korunma olasılığı da yok. Ayrıca evine berber çağırıp tıraş olduktan sonra COVID-19 kapanların var olduğunu da bilmekteyiz. Sonuç olarak tıraş işini bir müddet daha kendi kendiniz veya evinizdeki diğer kişilerden yardım alarak yapmanızda fayda var.

KOŞULLAR ZOR AMA DAYANMA GÜCÜ YETER

Barış KESMEZ soruyor: 

Sağlık memuru olarak cezaevinde görev yapıyorum. 14 gün otelde, 14 gün cezaevinde yatıp kalkarak çalışmaktayız. İnanın bu çalışma sistemi ve şartlar çok zor... Psikolojik olarak dip yaptık. Resmen hapis yatıyoruz. Arif Hocam ne yapabiliriz?

Hürriyet Bilim Kurulu yanıtlıyor: Korona tıraşına dikkat

PROF. DR. ARİF VERİMLİ (Psikiyatrist):

Size “Güçlü olmaya çalışın, pozitif düşünün, aldığınız nefese şükredin” gibi süslü laflar etmeyeceğim. Çalışma koşullarınız zor ve dile getirme konusunda bana güvendiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sizi anlıyorum. Ben de meslek hayatımda lojmanlarda, zor koşullarda, darbe ortamlarında, ailemden, çocuklarımdan uzakta ve kısıtlı maddi imkânlarla mesleğimi yaptığım böyle yıllar yaşadım. Her şey geçiyor. Dayanma gücü yeter.

Hürriyet Bilim Kurulu yanıtlıyor: Korona tıraşına dikkat

GELEN KARGOYU SABUNLU BEZLE SİLİN

Furkan MUTLU soruyor:

Acaba sipariş verdiğimiz kargolardan virüsün bizlere geçme olasılığı var mıdır?

Hürriyet Bilim Kurulu yanıtlıyor: Korona tıraşına dikkat

PROF. DR. İSMAİL BALIK (Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü Öğretim Üyesi):

Kargo paketlerinden virüs bulaşma ihtimali çok düşüktür. Paketi sabunlu bir bezle sildikten sonra elinizi de sabunla yıkarsanız olası riski de tamamen ortadan kaldırmış olursunuz! Belki daha önemlisi kargo elemanı ile sosyal mesafeye dikkat etmektir. Zaten kargo şirketleri bu sebeple imza uygulamasını kaldırmışlardır.

Hürriyet Bilim Kurulu yanıtlıyor: Korona tıraşına dikkat

UV ETKİLİ

Recep GÖÇER ve Uğur KIYMAZ soruyor: 

Ultraviyole C (UV-C) ışınlarının mikrop ve bakterileri öldürdüğü veya başka bir deyişle DNA yapısını bozduğu biliniyor. Peki virüsler üzerindeki etkisi nedir? Ultraviyole kullanılarak dezenfektasyon sağlanabilir mi?

Hürriyet Bilim Kurulu yanıtlıyor: Korona tıraşına dikkat

PROF. DR. AYNUR EREN TOPKAYA (Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı):

UV etkili. Biz hastanelerde biyogüvenlik kabinlerinin içini ve bazı çalışma ortamlarımızı bu şekilde dezenfekte ediyoruz.

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Zeynep BİLGEHAN
Zeynep BİLGEHAN
zbilgehan@hurriyet.com.tr
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