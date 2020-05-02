Hürriyet Bilim Kurulu yanıtlıyor: En az 60 derecede yıkayın

PROF. DR. ZAFER KURUGÖL (Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı):





Çünkü yıkama esnasında elimizi sadece çeşmenin altında akan suya tutmuyoruz. Sabunla ovuşturarak, bastırarak iyice yıkıyoruz. Parmak aralarında gezdirerek temizliyoruz. Bunun amacı dışındaki yağ tabakasını su ve sabunla parçalayıp virüsü etkisiz hale getirmek. Çamaşır makinasında ovuşturma veya bastırma olmadığından 30-40 derecelik su virüsü öldürmeye yeterli olmaz. Ancak 60 derecenin üstü etkili olur.

SIFIR KAYGI SIFIR TEDBİR DOĞURUR

Veysel Furkan TORUN soruyor:

Hocam herkesin aşırı tedbir alıp kaygılandığı şu dönemde içimde en ufacık bir kaygı yok; “Ne olursa olsun” diyorum. Sizce ben şizofren miyim?

PROF. DR. ARİF VERİMLİ (Psikiyatrist):

Buradan bu konuda bir şey söylenemez ama böyle bir zamanda hiç kaygı duymamayı anlaşılır bulmam en azından. Sıfır kaygı sıfır tedbir doğurur ki bu çok yanlış.

HASTALIKTAN SONRA 14 GÜN DAHA DİKKAT

Atilla FİDAN soruyor:

COVID-19 testim pozitif çıktı. 14 günlük karantina sürem bitti. Hiçbir şikâyetim kalmadı. Sadece çok nadiren hafif öksürüğüm oluyor. Evde üç çocuğum var. Hastaneden bilgi alamadım, karantina sonrası tekrar test yaptırmam gerekiyor mu, ne önerirsiniz?

PROF. DR. MEHMET CEYHAN (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı):

Aslında bir süre öncesine kadar Sağlık Bakanlığı iki test yapıyordu. Sonra daha çok tanı için test politikasını değiştirdi ve “14 gün izole olun ve normale dönün” dendi. Vakaların büyük çoğunluğunda, yüzde 98’inde hastalık 14 günde bitiyor. Çok nadir 28 güne uzuyor. Dolayısıyla şikâyet yoksa ve 14 gün de geçtiyse kişiler normal hayatına dönüyor. Ancak nadir de olsa 28 güne uzayabildiğinden iki hafta daha çocuklarla ilişkilerde dikkatli olmakta fayda var.

RİSKİ SIKINTI YAPMAYIN

Halil ERMEN soruyor:

Ben 52 yaşındayım. Kalp, şeker ve tansiyon sınırda olmak üzere sıkıntılarım var. Bu tarz hastalardan koronavirüse yakalanıp da kurtulan oluyor mu?

PROF. DR. MELİH US (Kalp Damar Cerrahi Uzmanı):

Tansiyon, şeker ve kalp hastaları riskli grubu oluşturuyor. Mecbur değilseniz sıkı izolasyon en iyi korunma ve tedavi yöntemidir. Ancak hastaların yüzde 80’inde de hastalık hafif formda seyrediyor. Yüzde 20’de biraz daha ciddi bulgularla, yalnızca yüzde 5’te çok ciddi olarak seyrediyor. Ülkemizde yoğun bakım tedavileri, uyumlu ekip çalışmalarıyla iyi gittiği için hayatını kaybedenlerin oranı düşük. Kendinize sıkıntı yapmayın ancak tedbirli olun lütfen.

KORKMAYIN

Öğüt ÇAYIRLIOĞLU soruyor:

Penceremize her sabah gelen sığırcık, serçe ve karga kuşlarına yem veriyoruz. Acaba kuşlardan virüs geçer mi?

PROF. DR. AYNUR EREN TOPKAYA (Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı):

Kuşlardan COVID-19 hastalığı geçmez.

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