Hürriyet Bilim Kurulu yanıtlıyor: Denizde korona riski az

PROF. DR. BARIŞ OTLU (Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Başkanı):



COVID-19 hastalığına neden olan virüsün tuzlu suda canlı kalabilme yeteneği hakkında yayınlanan bir çalışma henüz bulunmamaktadır. Bu nedenle denizde yüzmenin hastalığa yakalanma riskini artırıp artırmadığı belirsizdir. Ancak virüsün tuzlu suda uzun süre canlı kalabilmesi mümkün değildir ve bu açıdan yüzme aracılığı ile COVID-19’a yakalanma riski düşük olarak kabul edilebilir. Bununla birlikte plajlarda toplumsal açıdan yayılma riski bulunmaktadır. Plajlar gibi kalabalık ortamlar solunum yoluyla bulaşacak virüsler için risk taşımaktadır. Virüsten korunmak için kalabalık alanlara girmemek, mümkünse evden dışarı çıkmamak çok büyük önem taşımaktadır. Onun dışında “Denizden virüs bulaşır” demek doğru olmaz.



MASKENİZİ HAVALANDIRIN

M. Melih DOĞRU soruyor:

Bazı eczaneler maskeleri açık ve ambalajsız olarak, para aldıkları, temas kurdukları eldivenli elleriyle poşete koyup veriyor. Bu durumda maskelere virüs bulaşma riski oluşuyor. Böyle temasa maruz kalmış maskeleri güneşli bir ortamda birkaç gün bekleterek kullansak risk taşır mı yoksa kullanılamaz hale mi gelmişlerdir?



PROF. DR. NECMETTİN ÜNAL (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon ve Yoğun Bakım Uzmanı):

Melih Bey bu yorumunuz doğru. Ancak enfeksiyon oluşabilmesi için virüs varlığının yanı sıra onun sayısı ve diğer çevresel faktörler de (ısı, nem vb) önemli rol oynamaktadır. Bununla birlikte pandemi günlerinde planlarımızı ve davranışlarımızı en kötü olasılığa göre yapmakta fayda var. Maskeleri birkaç gün havadar, mümkünse güneşli, bir ortamda beklettikten sonra kullanmanız daha doğru olabilir.



İNTERNET BAĞIMLILIĞI NORMALLEŞİNCE AZALIR

Ferhat Can KAPLAN soruyor:

Korona günlerinde internet bağımlısı olduk mu sizce? O kadar çok internetteyiz ki durduramıyoruz kendimizi...



PROF. DR. ARİF VERİMLİ (Psikiyatrist):

İnterneti kullanmada kontrolün yitirilmesi ve kötüye kullanımıyla bağımlılık gelişebilmektedir. Bilgisayar ve internet ortamının fizyolojik bağımlılık yaptığı bugün artık kesinlik kazanmıştır. Bu süreçte televizyondan çok internet kullanıldı ama bu bir zorunluluktu. Belirsizlik karşısında herkes bilgi peşinde koşar. Dış dünyaya geri dönülüp işlerle meşgul olunduğunda bunun azalacağını düşünüyorum. Ben bile o kadar çok internetteyim ki! Ama internet bağımlısı olurum diye hiç korkmuyorum. Denetlenebilir.