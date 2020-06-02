Hürriyet Bilim Kurulu yanıtlıyor: Buğu için çare: Peçete

PROF. DR. DERYA ULUDÜZ (Cerrahpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi):



Maske takmak özellikle gözlük kullanıcıları için gerçekten kabus oluyor; gözlüklerin camları hızla buğulanabiliyor. Bunu çözmek son derece basit: Cerrahi maskenizin hemen altındaki demir tel olan bölgeye bir kâğıt peçete katlayıp yerleştirin. Burnunuzun üzerine gelecek şekilde oturtun ve maskenizi takın. Gözlüğünüz artık buğulanmayacaktır. Ayrıca cerrahi maskeler için genel önerimiz 2-4 saat kullanımdı ama sıcakta maskeniz nefes alışverişinizle çabucak nemlenecek. Etrafta kimse olmadığında ve hava çok sıcaksa yürüyüş yaparken maskenizi çenenize indirebilir ancak 1.5 metre yakınınızdan geçen biri varsa mutlaka tekrar kapatmalısınız. Gün boyu dışarıda kalacaksak yanımıza yedek maske almakta fayda var. Maskelerinizi evden çıkmadan temiz bir naylon poşetin içine koyun. Çantanızda bir de dezenfektan sprey olmasına dikkat edin. Maskenizi değiştirirken çıkardıktan ve poşete koyup attıktan hemen sonra yeni maskenizi takmadan ellerinizi yıkamanız gerekiyor. Bu şansınız yoksa dezenfektan sprey veya yüzde 70 ve üzeri alkol içeren bir kolonya kullanabilirsiniz.

KARARLARIN SONUCUNU ZAMAN GÖSTERECEK



Celal TÜLÜ soruyor:

Sizce neredeyse üç ay süren, ‘hafta sonu yasak-hafta içi açık’ uygulamasının faydası oldu mu?

PROF. DR. NECMETTİN ÜNAL (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon ve Yoğun Bakım Uzmanı):



Sokağa çıkma yasağının etkinliğinin en yüksek seviyeye çekilebilmesi için en az hastalığın kuluçka süresi kadar uygulanması, bu arada hastalık belirtisi gösterenlerin tespiti ve izolasyonu, mümkünse hastalık belirtisi olmadan hastalığı taşımakta olanların PCR ile tespiti ve izolasyonu en kısa zamanda en etkin salgın kontrol yöntemi olacaktır. Hastalığı kuluçka süresi 2-14 gün arasında, ortalama 5-7 gün olduğundan en az 2 haftalık bir sokağa çıkma yasağı süreci en doğru yaklaşım olacaktı. Sağlıkçı olarak bakıldığında en arzu edilecek uygulama budur.

EKONOMİK SONUÇLAR

Ancak olayın ekonomik, tedarik, sosyal ve psikolojik boyutları olduğu da unutulmamalıdır. Özellikle salgınların ekonomik sonuçlarının çok büyük ve uzun süreli olması kaçınılmazdır. Her ülkede mevcut salgının seyri ve diğer önemli bulunan açılardan toplu ve detaylı değerlendirmeler ise ülkeyi yönetenlerce yapılabilir. Uygulamaya koyulması ise siyasi iradenin kararına bağlıdır. Bu kararların doğruluk ve yanlışlıklarını zaman gösterecek. Ancak sağlıkçı gözü ile bakıldığında iki günlük sokağa çıkma yasağı, sonrasında diğer tedbirlere uymaya devam etmek koşulu ile hiç sokağa çıkma yasağı yapılmamasından daha iyiydi.

HİJYEN ŞART AMA FAZLASI BAĞIMLILIK



Rukiye Ece YILMAZ soruyor:

Hocam gençliğimden beri titiz yapılı bir insanım. Her zaman ev temizliğine, kişisel temizliğe çok dikkat eden biriydim. Ancak bu korona sürecinde evde tamamen hastalandım. Eşim benden çok şikâyetçi. Takıntı yaptım hocam. Nasıl kurtulurum?

PROF. DR. ARİF VERİMLİ (Psikiyatrist):

‘Takıntı yaptım’ çok önemli bir vurgu. Evet takıntı yaptınız. Temizlik obsesyonu yeni takıntı haline geldi. Kendinize ve eşinize huzur vermeyerek hayatı çekilmez yapıyorsunuz. Bu süreçte hijyen şart ama fazlası bağımlılıktır. Uzmanların dediği şekilde temizliğinizi yapın. İlaç bırakır gibi önce iki günde bire düşürün, sonra dozu azaltarak mümkünse bitirin.

SİZ SORUN HOCALAR YANITLASIN

Alanında uzman, çok değerli hocalardan oluşan Hürriyet Bilim Kurulu, her gün koronavirüs ve salgınla ilgili sorularınıza cevap veriyor. Sorularınızı hurriyetbilim@hurriyet.com.tr adresine veya 0 530 054 44 84 numaralı WhatsApp hattına isim ve soyisminizi yazarak yollayabilirsiniz.