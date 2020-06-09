Hürriyet Bilim Kurulu yanıtlıyor: Bağışıklık sistemi evde güç kaybetmez

Nihat BÖKE soruyor:

65 yaş üstüyüm. İki-üç ay öncesine kadar hep toplulukların içinde, toplu taşıma araçlarında her türlü mikroba, virüse karşı sürekli mücadele eden ve bizleri çeşitli bulaşıcı hastalıklara karşı koruyan bağışıklık sistemimin mücadeleci kahraman savaşçıları, uzun bir evde kalma sürecinden sonra aynı ortamlara döndüğümüzde eskisi gibi savaşabilecekler mi? Yoksa titiz annelerin, steril ortamlardaki hastalıktan başını alamayan narin çocukları gibi mi olacağız?

PROF. DR. MEHMET CEYHAN (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı):

Hayır, bağışıklık sistemi eve kapanınca bir şey kaybetmiyor. Herhangi bir farklılık olmaz. 65 yaşınıza kadar sizi korumuş olan bağışıklık sistemi bundan sonra da korumaya devam edecek.

YENİ DALGANIN HASARI AĞIR OLUR

Merve AK soruyor:

İstanbul’da maske takmak gereksizmiş gibi davranılıyor. Vaka sayısı ve ölümler bu şehrimizde fazlayken neden maske takılmıyor?

PROF. DR. MELİH US (Kalp Damar Cerrahi Uzmanı):

1 Haziran’dan sonra ne olacağını 15 Haziran-30 Haziran arasında göreceğiz. Bu senaryoyu da halk belirleyecek. Hükümet 11 Mart’tan beri önlemler almakta, hekimler ve basın bu konu ile bilgilendirmeleri her gün yaptılar ama son günlerde gördüğümüz manzaralar hiç de iyi değil. Maskesiz ve sosyal mesafeye dikkat etmeyenlerin oranı çok yüksek. Eğer haziran sonunda bir dalga yaşarsak hem psikolojik hem de sosyal hayat açısından ağır hasarlar olabilir.

BİRDEN FAZLA ANTİKOR TESTİ VAR

Mehmet SAYMAN soruyor:

Test yaptırmak istesek, koronavirüs antikorlarının saptanabilmesi için geçmesi gereken belli bir zaman var mı?

PROF. DR. AYNUR E. TOPKAYA (Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı):

Şu anda hastalığının etkeni olan COVID-19 virüsüne karşı gelişen antikorları saptayan birden fazla test yöntemi var. ‘Hızlı test’ veya ‘kart test’ olarak bilinen testler ‘immunkromatografik’ yöntemle çalışır. Hızlı sonuçlanması ve cihaz gerektirmemesi bu testlerin avantajlı yönleridir. Ancak duyarlılıkları düşüktür ve çapraz reaksiyonlar daha sıktır. ELİSA veya ‘kemilüminisens’ yöntemlerle çalışılan testler için cihaz gereklidir. Bu testler daha uzun sürede sonuçlanır. Avantajları ise duyarlılıklarının daha yüksek olmasıdır. Koronavirüs antikorları COVID-19’u hafif veya ağır geçiren kişilerde, belirtiler başladıktan sonra en erken 8-9. günlerde, belirtisiz hastalık geçirenlerde ise virüsle karşılaştıktan yaklaşık iki hafta sonra testlerle saptanabilecek düzeye ulaşır. Bu nedenle hastalığın tanısı için kullanımı sınırlıdır. Ancak hastalık belirtileri olan, klinik ve radyolojik olarak COVID-19 tanısı almış fakat PCR testi negatif olan kişilerde tanıya yardımcı olabilir.

ELLER SOĞUK SUYLA DA YIKANABİLİR

Ali Rıza AKKAN soruyor:

Elimizi sabunlu su ile en az 20 saniye yıkıyoruz, burası tamam. Suyun sıcaklığı en az kaç derece olmalı?

PROF. DR. BARIŞ OTLU (Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Başkanı):

Mikropları öldürmede esas önemli olan faktör suyun sıcaklığı değil, ellerin sabunla iyice ovulmasıdır. Bunun yanında ellerin çok fazla sıcak su ile yıkanması cilt tahrişine neden olacağından ılık veya soğuk su ile ellerin yıkanması yeterlidir.

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