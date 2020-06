Hürriyet Bilim Kurulu yanıtlıyor: Araçlarda yüzde 50 kuralına uyun

Bahattin KOÇ soruyor:

Özel aracımızda şoför yanı boş kalacak kuralı devam ediyor mu? Üç çocuklu, beş kişilik bir aile hangi düzende oturacak?

PROF. DR. MELİH US (Kalp Damar Cerrahi Uzmanı):

Oturma düzeninde yüzde 50 kuralına son verildi ancak özellikle İstanbul’da yaşanan görüntüler sonrası tedbirler tekrar arttırıldı. Salgının devam ettiği bu dönemde benim düşünceme göre yüzde 50 kuralına uymak lazım. Fakat aynı evde yaşayan aile bireyleri için bu geçerli olmayabilir. Toplu taşıma işi yapan şoförler için maske kullanımı şart. Maske takarak araç kullanabilirler. Bizler yıllardır maske ile çok ciddi ameliyatlar yapmaktayız.

33 GÜN 33 YILI TELAFİ ETMEZ



Yunus ÇELİK soruyor:

Yaklaşık 30 yıldır sigara içiyordum, 33 gündür içmiyorum. Bundan sonra da sigara içmesem; 3-5 ay içerisinde korona hastalığına yakalandığımda hiç sigara içmemiş bir kişi ile kıyaslandığında şansım nedir?

PROF. DR. NECMETTİN ÜNAL (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon ve Yoğun Bakım Uzmanı):

30 senedir sigaranın size verdiği zararın 33 gün içinde kaybolması maalesef mümkün değil. En azından daha fazla zarar görme olasılığını ortadan kaldırmış oldunuz. Korona hastalığının başka hastalıkları, özellikle de kronik solunum sistemi hastalığı olanlarda daha fazla görüldüğü bir gerçek. Ancak sigarayı 3-5 ay bırakmanın faydası ile alakalı bir veri maalesef mevcut değil.

VİRÜSÜN YÜZEYLERDEN YAYILDIĞINA DAİR ÇOK KANIT OLUŞMADI



Can SARIOĞLU soruyor:

Mart’tan beri virüsle yatıp virüsle kalkıyoruz. En tartışmalı konulardan biri virüsün yüzeylerdeki tutunma süresiydi. Bugün gelinen noktada, aslında yüzeylerden bulaşmıyor muymuş?

PROF. DR. AYNUR EREN TOPKAYA (Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı):

Yüzeylerde virüsün canlı kalabilme süreleri ile ilgili bilgiler doğru. Ancak virüsün yayılmasıyla bu yüzeylerde canlı kalma süresi arasında çok bilimsel kanıt oluşmadı.

‘SOSYAL JET LAG’ KALICI OLMAZ



Sedef GÜNER soruyor:

Normale dönüşte sosyal bir değişim olur mu? Bu sosyal izolasyonun bireysel ve içe kapanıklık etkisi kalıcı mı olacak?

PROF. DR. ARİF VERİMLİ (Psikiyatrist):

Bu yaz hiç kimse kafe ve konserlere akın etmeyecek. Herkes evinde her türlü kahveyi pastayı yapmayı öğrendi. Her türlü konseri izledi. Bir yoksunluk olmadı bence. Bu yaz sağlık bakanlığımızın da işin ciddiyetini gevşetmeyeceğini düşünüyorum. Sosyal bir değişim evde disiplini yitirip, banyo yapmayan, plânlı programlı ev hayatı yaşamayan, her gün üzerini değiştirmeyen veya traş olmayanlarda görülecek. ‘Sosyal jet lag’ yaşayacaklar. Bireysel ve içe kapanma etkisi kalıcı olmayacak. Kademeli olarak yeni hayata alıştırılacağımız için büyük bir psikolojik sancı yaşanmayacak.

SİZ SORUN HOCALAR YANITLASIN

Alanında uzman, çok değerli hocalardan oluşan Hürriyet Bilim Kurulu, her gün koronavirüs ve salgınla ilgili sorularınıza cevap veriyor. Sorularınızı hurriyetbilim@hurriyet.com.tr adresine veya 0 530 054 44 84 numaralı WhatsApp hattına isim ve soyisminizi yazarak yollayabilirsiniz.