Hürriyet Bilim Kurulu yanıtlıyor: 65+ gerçekten risk altında mı?

Alev CÜRDANELİ soruyor:

Ankara’dan yazıyorum, makine mühendisi ve emekli sporcuyum. Her şey normalleşmeye başlamışken etraf bilinçsizce korunmadan gezenlerle dolu. Bu arada biz çoğumuz doktor, mühendis, mimar, avukat, öğretmen emeklisi, bilinçli 65 yaş olarak içeride kaldık. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 65-75 yaşı orta yaş kabul ediyor. Neden risk yaşı sınırı 65+ olarak belirlendi?

PROF. DR. MELİH US (Kalp Damar Cerrahi Uzmanı):

60 yaş damar sisteminin yaşlanmaya, kireçlenmeye ve bozulmaya başladığı yaş. Bu sebepten birçok hastalık çıkmaya başlıyor veya başlayan damar bozuklukları o yaş grubunda artık bulgu verecek ve hastalık yapacak düzeye geliyor. Yasak geçen hafta itibariyle kalksa da tedbiri elden bırakmamak gerekiyor. Yeni vaka sayıları binli rakamları geçti. Bu yayılım bu hafta muhtemelen daha da artacak. Virüsün kuvvetinin azaldığına yönelik veri yok. Yeniden yoğun bakım ve entübe hasta sayıları artmaya başladı. 65 yaş üstünün yanında risk grubunda olan 18 yaş altı da artık dışarda. Ebeveynlere bu dönemde çok iş düşecek. Çocuklarda sosyal mesafe kuralı çok zor ve neredeyse üç aydır içerideler. Ancak unutulmamalı ki çocuklarda da hem tutulum hem de can kaybı var… Üstelik Türkiye’de 65 yaş üstü ve 18 yaş altı kaç vaka var ve bu gruptakilerin ölüm oranı nedir bilmiyoruz. Türkiye’deki ölüm oranı, yayın yapmak için yurtdışına yollanan bin vakalık verilerde ortalama 50 yaş. Bu da şunu gösteriyor; diğer ülkelerde ölüm oranı 65 yaşın üstünde yoğunlaşırken bizde ortalama 50 yaşta, yani genç nüfustan kayıplarımız da düşük değil. 65 yaş üstünün yanında genç nüfusumuza da dikkat etmek gerekiyor.

HASTALIĞIN TEK BİR TABLOSU YOK

Duygu EROĞLU soruyor:

Bir yaşındaki oğlumu hafif öksürük ve aşı takvimi sebebiyle hastaneye götürdüm. Genel durumu çok iyiydi ama “Boğazında hafif enfeksiyon gözüküyor” dediler. Antibiyotik vererek gönderdiler. Yaklaşık 3-4 saat sonra ateşi yükselmeye başladı, öksürüğü arttı, titreme geldi ve nefes alması değişti. Bu hastalığın seyri sabah hafif öksürükle başlayıp akşam zatürreye dönecek kadar hızlı ilerleyebilir mi?

PROF. DR. ZAFER KURUGÖL (Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı):

COVID-19 tek bir tablo şeklinde ilerlemiyor. Bazı kişilerde bir hafta iyi gidiyor, bazısında 10 gün sonra belirtiler ortaya çıkıyor. Gün gün hangi belirtilerin ortaya çıkacağına dair klasik bir tablo yok. Tek klasik tablo, testten sonra bulaşıcılığın ortalama 14 gün devam ediyor olması.

EN AZ YÜZDE 30 BAĞIŞIK OLMALI

Can SAMSUN soruyor:

Ülke çapında yapılmaya başlanan antikor testleri nasıl yapılacak ve bizim ne işimize yarayacak?

PROF. DR. AYNUR EREN TOPKAYA (Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı):

Rastgele örneklem yöntemiyle ülke çapında yaklaşık 150 bin kişiden kan örnekleri alınarak antikor testi ve sürüntü örnekleri alınarak PCR testi çalışılacak. Test sonuçları 10-20 Haziran tarihi itibariyle pandeminin başından beri ülkemizde ne oranda koronavirüs ile karşılaşıldığını gösterecek. Tamamen normalleşmeye geçiş sürecinde antikor pozitifliği önemlidir. Bu salgının yavaşlaması açısından en az yüzde 30 bağışıklık gerekmektedir. İstanbul sonuçlarının 20 Haziran’da açıklanmasını bekliyoruz.

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