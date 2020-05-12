Hürriyet Bilim Kurulu yanıtlıyor: 20 yaş altı ve 65 yaş üzerine ‘kontrollü normal’ hala yasak

PROF. DR. MEHMET CEYHAN (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı):



Henüz 20 yaşın altındakiler ve 65 yaşın üstündekiler için yeni bir karar çıkmadı. Dolayısıyla çalışmak için de müşteri olarak da berber, kuaför veya AVM’lere gidemezler.

BİRÇOK HASTANEDE COVID-19’LU BULUNMUYOR

Müslüm ŞEN soruyor:

Ben 60 yaşındayım. 10 ay içinde iki kez kalp krizi geçirdim. Yedi tane stent takılı. Alkol ve sigara kullanmıyorum. Evde kalıyorum. Koronavirüsten daha çok etkilenmemek için neler tavsiye edersiniz? Bir sıkıntı olduğunda hastaneye gitmekten endişelenmeli miyim?

PROF. DR. MELİH US (Kalp Damar Cerrahi Uzmanı):



10 ay içinde iki kere kalp krizi geçirmeniz ve yedi tane stentinizin olması sizi başlı başına riskli gruba sokuyor. İmkanınız varsa sıkı izolasyon tedbirlerini harfiyen uygulayın. Doktorunuzun verdiği, özellikle tansiyon, kan sulandırıcı ve kolesterol ilaçlarınızı düzenli kullanmalısınız. Salgının başında hastanelerin hepsi Sağlık Bakanlığı’nın direktifiyle ‘pandemi hastanesi’ yapıldı. Ancak vakalar iyileştikçe hastanelerdeki COVID-19’lu hasta sayısı azaldı. Şu an birçok hastanede COVID-19’lu hasta bulunmuyor. Gitmeden önce telefonla bilgi alarak hastane seçebilirsiniz.



SEBZELERİ YIKARKEN ZEHİRLENMEYİN

Dilek ŞINLAK ve Ali UYSAL soruyor:

Çiğ sebze ve meyveden virüs bulaşma riski nedir? Pişirmeden yenecek bu tür gıdaları dezenfekte etmek için ne yapmalıyız? Pek çok kişi sirke, karbonat, klor, sabunlu su kullanıyor. Bu yöntemler işe yarar mı?

PROF. DR. BARIŞ OTLU (Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Başkanı):



Şu an için COVID-19 hastalığının gıda ile ya da gıda ile temas sonrasında bulaştığına dair bilimsel bir veri bulunmamaktadır. Ancak yine de virüs bulaşmış gıda maddeleri ile temas etmek veya tüketmek bu açıdan risk oluşturmaktadır. Çiğ sebze ve meyveleri tüketmeden veya pişirmeden önce bol suyla, ovalayarak yıkamanızı öneriyorum. Bunun dışında başka şeyle yıkanmasını önermiyorum. Gıda maddelerini temizlemek için dezenfektan, sabun veya çamaşır suyu kullanmayın. Bunların sağlık üzerinde kısa ya da uzun vadede zararlı etkileri olabileceğini unutmayın. Akan su altında, ovalayıp yıkamanız yeterli olacaktır. Herhangi bir yiyecek hazırlamadan önce ve sonra, ellerinizi en az 20 saniye boyunca su ve sabun ile iyice yıkamanız gerektiğini lütfen unutmayın.

EMZİREN ANNE POZİTİFSE...

Mehmet CAN soruyor:

Emziren annelerin COVID-19 testi pozitif geldiğinde, semptomsuz olgularda ve zatürreli vakalarda tedavi yaklaşımı nedir?

PROF. DR. İSMAİL BALIK (Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü Öğretim Üyesi):



Test pozitif bile olsa, eğer belirtiler hafifse tedavisiz evden izleme yapılabilir. Zatürre varsa hastanede takip ve tedavi gerekir.